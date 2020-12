Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology und Athlon kooperieren

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Juice Technology und Athlon kooperieren: Mobile Ladestationen für E-Flotten

Die Schweizer Juice Technology AG und die Athlon Germany GmbH treiben gemeinsam die Elektrifizierung von Flotten voran.

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, entwickelt mit der Athlon Germany GmbH, dem führenden Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement, ein spezielles Angebot für Flottenbetreiber und unterstützt damit die Elektrifizierung des Fuhrparks.

Um Flottenbetreibern zu jeder Zeit den Zugang zu Strom für ihre Elektrofahrzeuge zu ermöglichen und die Elektrifizierung des Fuhrparks voranzutreiben, entwickelte Juice gemeinsam mit Athlon ein ideal zugeschnittenes Angebot. Der vom TÜV zertifizierte JUICE BOOSTER 2 ist die weltweit einzige mobile Ladestation mit bis zu 22 kW, die der aktuell gültigen Norm IEC 62752 entspricht und das ein- bis dreiphasige Laden von E-Fahrzeugen mit bis zu 32 Ampère ermöglicht. Der mobile Charger ist sicher, intuitiv zu bedienen und eignet sich ideal für den internationalen Einsatz.

„Unser JUICE BOOSTER 2 ist eine mobile Wallbox, eine 3-in-1-Lösung, mit der alle Anwendungsbereiche in puncto Laden abgedeckt werden können: über die Wandhalterung als montierte Wallbox, als mobile Ladestation sowie als Typ-2-Ladekabel für das öffentliche Laden“, so Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG. „Der von uns speziell für den Juice Booster 2 entwickelte überfahrsichere Verbindungsstecker JUICE CONNECTOR sorgt für einen einfachen und sicheren Ladevorgang und dank der vollautomatischen Adaptererkennung reguliert der JUICE BOOSTER 2 die maximal mögliche Ladeleistung von selbst. Alle Haushaltstecker sind bei uns mit einer patentierten Temperatursensorik überwacht. Ein wesentlicher Sicherheitsaspekt, um Überhitzung und dadurch mögliche Schmorbrände zu vermeiden.“

Der JUICE BOOSTER 2 ist kompatibel mit allen Elektroautos mit Typ-2- oder Typ-1-Anschluss. Die integrierte Gleich- und Wechselstrom-Fehlererkennung löst effektiv bei dem vorgeschriebenen Wert aus, sodass auf einen zusätzlichen teuren FI-B-Schutzschalter in der Zuleitung verzichtet werden kann. Mit einer Kabellänge von fünf Metern und einem diebstahlsicheren Adapterschloss kann das Elektroauto für den Ladevorgang flexibel geparkt werden.

„Wir wollen den Umstieg auf Elektromobilität für unsere Kunden so einfach und bequem wie möglich gestalten. Dabei spielt die sichere, kostengünstige und vor allem praktischen Lademöglichkeit eine wichtige Rolle. Speziell für Aussendienstmitarbeiter, Vertrieb und Transportdienstleistungen, die durch überregionale Einsatzgebiete meist weite Strecken zurücklegen und nicht jeden Abend zu Hause oder im Unternehmen laden können, stellt der Juice Booster 2 die optimale Lademöglichkeit dar. Aber auch jeder andere Fahrer eines E-Fahrzeugs profitiert von einer mobilen Ladestation. Mit Juice Technology haben wir einen innovativen Partner gefunden, um unsere Kunden bestmöglich auszustatten“, so André Girnus, Geschäftsführer Athlon Germany.

Das speziell für Athlon zusammengestellte Fleet Set beinhaltet neben der mobilen Wallbox einen Schuko-Adapter für Haushaltssteckdosen, einen CEE16-Stecker (dreiphasig) für Industriesteckdosen und den Typ-2-Adapter für die Nutzung des JUICE BOOSTER 2 an öffentlichen Ladestationen. Neben dem Fleet Set können Athlon Kunden die mobile Ladestation zusätzlich ab sofort in zwei weiteren Varianten wählen: dem German Basic Set und dem Master Traveller Set.

Die wichtigsten Vorteile des JUICE BOOSTER 2 im Überblick:

1. An jeder Steckdose laden: Mit den Adaptern des JUICE BOOSTER 2 kann das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose weltweit geladen werden. 2. Automatische Leistungserkennung: Das Ladegerät wird immer auf die optimale Ladeleistung eingestellt. Eine Überbelastung von Steckdosen ist damit ausgeschlossen. 3. Der JUICE BOOSTER 2 ist absolut wasserdicht (IP 67) und mit bis zu drei Tonnen Radlast überfahrbar. 4. Adapterstecker JUICE CONNECTOR: Dieser ist CE-konform und so ausgelegt, dass er auch künftige Funktionen mit abdecken kann. Denn die Investition in den JUICE BOOSTER 2 und in die Adapter soll nachhaltig sein. 5. TÜV SÜD-geprüft: Der JUICE BOOSTER 2 ist die erste mobile Ladestation der 22-kW-Leistungsklasse weltweit, die nach IEC 62752 Ed. 1 2016 inklusive AMD1 2018 TÜV SÜD-geprüft ist.

---

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice-world.com

JUICE BOOSTER 2

Mehr Infos finden Sie unter www.juice-technology.com/juice-charger

Mission Booster: https://youtu.be/4bu0xexBnlk

Härtetest – Panzer vs. JUICE BOOSTER 2: https://youtu.be/9mnQkOGxMXY

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Cham (Zug, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „J+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG und die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 150 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Das Unternehmen verdreifacht derzeit jährlich seinen Umsatz.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Über Athlon Germany GmbH

Athlon ist einer der führenden Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement in Europa und für 400.000 Fahrzeuge verantwortlich. Seit mehr als 100 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative und kosteneffiziente Fuhrparklösungen für Geschäftskunden. Athlon lenkt die neuen Herausforderungen seiner Kunden durch integrierte und nachhaltige Flotten- und Mobilitätslösungen in ganz neue Bahnen.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Niederlanden. Darüber hinaus ist Athlon in über 20 Ländern in Europa sowie in Nordamerika vertreten, entweder direkt oder über Partner.

Athlon ist Teil der Daimler AG und wird von der Daimler Mobility AG betrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.athlon.com

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG maerkl@juice-technology.com +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600