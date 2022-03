Lanny Davis

ERKLÄRUNG VON LANNY J. DAVIS, AMERIKANISCHER RECHTSBERATER VON DMYTRO FIRTASCH. ANKÜNDIGUNG VON FIRTASCHS WEITERER UNTERSTÜTZUNG DER UKRAINISCHEN BEMÜHUNGEN ZUM WIDERSTAND GEGEN DIE RUSSISCHE INVASION IN DER UKRAINE, DIE ER ENTSCHIEDEN ABLEHNT

Washington, 17. März 2022 (ots/PRNewswire)

Vor zwei Wochen sprach sich Dmytro Firtasch entschieden gegen die russische Invasion aus und bat die US-Regierung um die Erlaubnis, in die Ukraine zurückzukehren, um bei den Bemühungen gegen die Invasion zu helfen. Seine Erklärung finden Sie hier. Firtasch war Zeit seines Lebens ein überzeugter ukrainischer Patriot, der immer für eine starke und unabhängige Ukraine eingetreten ist. Siehe den Kommentar, den Firtasch im Mai 2014 zu genau diesem Thema verfasst hat.

Dmytro Firtasch hat all seine Energie und Ressourcen in den Krieg gesteckt. Seine Fabriken produzieren Panzerfallen zur Verteidigung der ukrainischen Städte und zur Aufrechterhaltung wichtiger Dienstleistungen zur Unterstützung der ukrainischen Infrastruktur und Wirtschaft. Seit der Invasion arbeitet er rund um die Uhr und beteiligt sich auch an humanitären Hilfsaktionen.

Dennoch veröffentlichen einige Medien weiterhin die gleichen Unwahrheiten über Herrn Firtasch, die sie seit vielen Jahren schreiben: dass er pro-russisch sei, enge Verbindungen zu Putin und dem Kreml habe und Verbindungen zum russischen organisierten Verbrechen oder einem bestimmten mutmaßlichen Anführer der russischen organisierten Kriminalität habe. Diese wiederholten veröffentlichten Aussagen sind nicht wahr – und doch werden sie endlos in den Medien wiederholt, basierend auf reinen Anspielungen und ohne Fakten, die sie untermauern.

Ich fordere alle Medien dazu auf, sich an die Fakten über Herrn Firtasch zu halten, sich auf die tiefgreifende Tragödie in der Ukraine zu konzentrieren und aufzuhören, Herrn Firtasch, der immer ein Unterstützer einer starken und unabhängigen Ukraine gewesen ist, fälschlicherweise anzugreifen und zu verleumden.

VERBREITET VON DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, EINEM EINGETRAGENEN AUSLÄNDISCHEN VERTRETER, IM NAMEN VON DMITRY FIRTASCH. WEITERE INFORMATIONEN SIND BEIM JUSTIZMINISTERIUM IN WASHINGTON D.C. HINTERLEGT.