Lanny Davis

Rechtsanwalt Lanny J. Davis fordert die Kyiv Post auf, sich dem "Code of Principles" des International Fact-Checking Network (IFCN) zu verpflichten

Washington (ots/PRNewswire)

Davis verweist auf andere IFCN-Unterzeichner wie StopFake, eine führende Gruppe von Faktenprüfern an einer Kiewer Universität

Lanny J. Davis, amerikanischer Anwalt des ukrainischen Geschäftsmannes Dmytro Firtash, forderte heute den Herausgeber der Kyiv Post , Brian Bonner, auf, das Blatt zu verpflichten, "verifizierter Unterzeichner" des "Grundsatzkodex" einer der weltweit am meisten respektierten journalistischen Organisationen zur Überprüfung von Fakten - dem International Fact Checking Network ("IFCN").

Davis wies darauf hin, dass große Nachrichtenorganisationen wie die Washington Post, USA Today, das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete PolitiFact der Tampa Bay Times und andere Nachrichtenorganisationen und Websites aus den USA und praktisch allen europäischen Ländern, einschließlich der Ukraine, bereits unterzeichnet haben. Die vollständige Liste der mehr als 150 IFCN-geprüften Unterzeichner in aller Welt finden Sie hier.

Mit ihrer Unterschrift würde sich die Kyiv Post StopFake.org beitreten, einem derzeitigen IFCN-Unterzeichner in der Ukraine und einer der weltweit angesehensten journalistischen Gruppen zur Überprüfung von Fakten. StopFake ist Teil des Zentrums für Medienreformen an der Kiewer Journalistenschule (Universität Kiew-Mohula) und bestätigt auf seiner Website, dass es ein verifizierter Unterzeichner des IFCN-Prinzipienkodex ist website. StopFake erklärt: "Integrität ist für uns wichtig. Wenn wir also einen Fehler veröffentlichen, geben wir ihn zu und korrigieren ihn so schnell wie möglich, sowohl online als auch in den sozialen Medien."

Das IFCN teilte Rechtsanwalt Davis mit, dass die Kyiv Post kein verifizierter Unterzeichner sei, und so fordert Davis die Kyiv Post nun auf, sich dem IFCN-Kodex zu verpflichten, um die Aufzeichnungen zu korrigieren und Fakten zu überprüfen, wie es viele führende journalistische Organisationen und Websites in den USA, Europa und der ganzen Welt getan haben.

Davis versprach, die Kyiv Post weiterhin aufzufordern, sich StopFake und vielen anderen anzuschließen und den IFCN-Prinzipienkodex zu unterzeichnen.

Lanny Davis, der Anwalt von Dmytro Firtash, ist Gründungspartner der Anwaltskanzlei Davis Goldberg & Galper PLLC in Washington D.C. und ehemaliger Sonderberater von Präsident Bill Clinton sowie Mitglied eines Ausschusses zur Überwachung des Datenschutzes und der bürgerlichen Freiheiten von Präsident George W. Bush.

VERBREITET VON DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, EINEM EINGETRAGENEN AUSLÄNDISCHEN VERTRETER, IM NAMEN VON DMITRY FIRTASH. WEITERE INFORMATIONEN SIND BEIM JUSTIZMINISTERIUM IN WASHINGTON D.C. HINTERLEGT.