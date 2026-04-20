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Schweizweite Kampagne von Fisherman’s Friend definiert Stärke neu

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Fisherman’s Friend schlägt einen neuen Kurs ein: mit einer schweizweiten Kampagne und einem frischen Claim. Damit appelliert die Marke an die innere Stärke.

Das Wichtigste in Kürze:

Fisherman’s Friend setzt auf neuen Claim: «Wenn das Leben rau ist, brauchst du was Starkes».

Herzstück der Kampagne ist ein neuer Videospot mit eigens komponierter Musik der Hamburger Goldkehlchen.

Die Kampagne greift den steigenden mentalen Druck im Alltag auf und stellt ein modernes Verständnis von Stärke ins Zentrum.

Ergänzend wird die Botschaft diesen Sommer mit einer Aktivierung am Zürcher HB für Passant:innen erlebbar.

Mehr Informationen zur Kampagne, zum neuen Claim und zur Umsetzung entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen oder Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne per Rückmail an jenny@ferrisbuehler.com oder unter 056 544 63 84 zur Verfügung.

Starke Grüsse

Jenny Wagner

i.A. von Fisherman’s Friend

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 63 84 jenny@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com