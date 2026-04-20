Schweizweite Kampagne von Fisherman’s Friend definiert Stärke neu
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Fisherman’s Friend schlägt einen neuen Kurs ein: mit einer schweizweiten Kampagne und einem frischen Claim. Damit appelliert die Marke an die innere Stärke.
Das Wichtigste in Kürze:
- Fisherman’s Friend setzt auf neuen Claim: «Wenn das Leben rau ist, brauchst du was Starkes».
- Herzstück der Kampagne ist ein neuer Videospot mit eigens komponierter Musik der Hamburger Goldkehlchen.
- Die Kampagne greift den steigenden mentalen Druck im Alltag auf und stellt ein modernes Verständnis von Stärke ins Zentrum.
- Ergänzend wird die Botschaft diesen Sommer mit einer Aktivierung am Zürcher HB für Passant:innen erlebbar.
Mehr Informationen zur Kampagne, zum neuen Claim und zur Umsetzung entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.
Bei Fragen oder Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne per Rückmail an jenny@ferrisbuehler.com oder unter 056 544 63 84 zur Verfügung.
Starke Grüsse
Jenny Wagner
i.A. von Fisherman’s Friend
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