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Schweizweite Kampagne von Fisherman’s Friend definiert Stärke neu

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Fisherman’s Friend schlägt einen neuen Kurs ein: mit einer schweizweiten Kampagne und einem frischen Claim. Damit appelliert die Marke an die innere Stärke.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Fisherman’s Friend setzt auf neuen Claim: «Wenn das Leben rau ist, brauchst du was Starkes».
  • Herzstück der Kampagne ist ein neuer Videospot mit eigens komponierter Musik der Hamburger Goldkehlchen.
  • Die Kampagne greift den steigenden mentalen Druck im Alltag auf und stellt ein modernes Verständnis von Stärke ins Zentrum.
  • Ergänzend wird die Botschaft diesen Sommer mit einer Aktivierung am Zürcher HB für Passant:innen erlebbar.

Mehr Informationen zur Kampagne, zum neuen Claim und zur Umsetzung entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen oder Interviewanfragen stehen wir Ihnen gerne per Rückmail an jenny@ferrisbuehler.com oder unter 056 544 63 84 zur Verfügung.

Starke Grüsse

Jenny Wagner

i.A. von Fisherman’s Friend

Ferris Bühler Communications GmbH
Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland
Tel. +41 56 209 15 15
Direct +41 56 544 63 84 
jenny@ferrisbuehler.com
 www.ferrisbuehler.com
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