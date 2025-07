LID Pressecorner

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 1. Juli 2025

1. August-Brunch auf dem Bauernhof «Von hier. Für dich.»

Am Nationalfeiertag laden rund 270 Bauernhöfe in der ganzen Schweiz zum traditionellen 1. August-Brunch ein. Ob auf dem Hof im Flachland, in den Hügeln oder in den Alpen – überall erwarten die Gäste regionale Spezialitäten, frische Produkte direkt vom Hof und eine einzigartige Atmosphäre.

Der Brunch auf dem Bauernhof ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Familien, Freunde und Genies-ser. Regionale Produkte, selbstgebackenes Brot, frische Milch, Käse, Konfitüren, Rösti und weitere Köstlichkeiten lassen den Nationalfeiertag kulinarisch beginnen – mitten in der Natur und nah bei den Produzenten. Die herzliche Gastfreundschaft der Bauernfamilien und die mit Liebe zubereiteten Speisen aus hofeigenen und regionalen Zutaten machen den Brunch zu einem einmaligen Erlebnis – und zu einem echten Genuss.

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist ein Projekt von «Schweizer Bäuerinnen & Bauern». Ziel ist es, Brücken zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft zu schlagen und einen Blick hinter die Kulissen der einheimischen Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. Viele Konsumentinnen und Konsu-menten haben nur wenig oder gar keine Berührungspunkte mit der Landwirtschaft und kennen deren vielseitigen Leistungen kaum. Der Anlass trägt dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu fördern und ins Gespräch zu kommen.

Neu: Online-Tickets bequem buchen – Pilotprojekt mit ersten Höfen

Im Rahmen eines Pilotprojekts können bei einigen Höfen, die Tickets online über eine neue Ticketplattform gekauft werden. Ziel ist es, dieses Angebot in Zukunft weiter auszubauen. Unter www.tickets.schweizerbauern.ch finden Interessierte alle teilnehmenden Höfe mit Infos zum Angebot, zur Anreise und zu den verfügbaren Plätzen. Wer sich seinen Platz frühzeitig sichert, profitiert von einer stressfreien Planung – und hilft dem Gastgeber bei den Vorbereitungen.

Jetzt entdecken und reservieren!

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – frühes Buchen lohnt sich. Unterstützen Sie die Schweizer Landwirt-schaft und erleben Sie einen genussvollen Morgen auf dem Land. Alle Infos und Buchungen unter:

Jetzt anmelden!

www.tickets.schweizerbauern.ch

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleitung 1. August-Brunch, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGIR, Karine Grize, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.tickets.schweizerbauern.ch