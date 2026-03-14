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Diavolezza Glacier Race wetterbedingt abgesagt

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Heute am Samstag, 14. März 2026, hätte auf der Diavolezza die dritte Ausgabe des Diavolezza Glacier Race stattfinden sollen. Aufgrund von starkem Wind, dichtem Nebel, Schneefall und schlechten Sichtverhältnissen musste das Rennen jedoch kurzfristig abgesagt werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Das Diavolezza Glacier Race musste am 14. März 2026 aufgrund der Wetter- und Sichtverhältnisse kurzfristig abgesagt werden.

Die Sicherheit der Teilnehmenden und Helfenden hatte für das Organisationskomitee oberste Priorität.

Trotz Rennabsage wurde im Rahmen der Viva la Via Gletscheredition in Pontresina gemeinsam gefeiert und Spenden für Projekte zur Gletscherpflege gesammelt.

Im Anhang senden wir Ihnen die Medienmitteilung mit weiteren Informationen sowie dem Datum der nächsten Edition des Volksrennens. Die Bilder finden Sie hier.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Jannina

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 206 66 03 jannina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com