In Schweizer Schubladen schlummern 8 Millionen Handys – mit hohem Nährwert

Am 24. Mai sammelt SOS-Kinderdorf mit Swisscom Mobile Aid in mehr als 30 Coop-Filialen gebrauchte Handys. So werden am «Tag der guten Tat» Mahlzeiten für Kinder in Not finanziert. Denn die Handys werden wiederverkauft oder recycelt. Der Erlös wird zu 100 % an SOS-Kinderdorf gespendet.

Was passiert mit dem alten Handy, wenn Herr oder Frau Schweizer sich ein neues kauft? Meistens landet es in der Schublade. Dabei bleiben auch die wertvollen Rohstoffe darin ungenutzt. Für Millionen von Kindern, die weltweit Hunger leiden, ist das eine vergebene Chance. Mit der Spendenaktion am Tag der guten Tat sorgt SOS-Kinderdorf dafür, dass der Mehrwert in den Handys bei Kindern in Not ankommt.

Das funktioniert so: Am 24. Mai können alte Handys schweizweit in über 30 Coop-Filialen in die dafür vorgesehenen «Mobile-Aid»-Boxen von Swisscom gelegt werden. Noch funktionsfähige Geräte werden aufbereitet und wieder verkauft. Die Rohstoffe von kaputten Handys werden recycelt. Dies erst, nachdem sämtliche persönlichen Daten professionell gelöscht worden sind.

Mitarbeitende von SOS-Kinderdorf Schweiz sind vor Ort, um über den Einsatz und die Wirkung der Spenden zu informieren. Aus dem Erlös werden Mahlzeiten für Kinder in Not und Projekte zur Ernährungssensibilisierung in fünf Ländern finanziert: Nepal, Nicaragua, Niger, Äthiopien und Lesotho. Ein Beispiel aus Nepal: In Bharatpur erhalten alle Kinder in sechs Schulen - vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse - täglich ein gesundes Mittagessen.

«Mobile-Aid» gibt es bereits seit 2012. Auch nach dem Tag der guten Tat können gebrauchte Handys wie bisher in allen Swisscom Shops in der Schweiz abgegeben werden.

