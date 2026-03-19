Ferris Bühler Communications

Patgific Peach bringt Bündner Lifestyle in die Dose

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Pfirsich trifft auf isotonische Frische: Mit einer limitierten Radler-Edition bringt Calanda neuen Geschmack ins Regal. Nach Zitrone, Grapefruit, Alpen Hugo und Mango Spritz ergänzt Patgicfic Peach die bestehende Linie temporär.

Das Wichtigste in Kürze:

Calandas alkoholfreie Radler-Linie bekommt Zuwachs mit der Sorte Patgific Peach.

"Patgific" ist ein rätoromanischer Begriff aus Graubünden für ein entspanntes, gelassenes Lebensgefühl.

Dieses Radler schmeckt nach sommerlicher Frische: Pfirsich trifft auf einen Hauch Zitronenmelisse.

Für nach dem Sport, unterwegs oder entspannte Abende.

Mehr Informationen zur Zusammensetzung und Entstehung des Getränks entnehmen Sie der Medienmitteilung anbei. Bei Interesse an einer Geschmacksprobe oder Fragen zum Produkt, können Sie sich gerne per Rückmail oder telefonisch bei mir melden.

Frühlinghafte Grüsse

Jenny Wagner

i.A. von Calanda

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 63 84 jenny@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com