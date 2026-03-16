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Phänomena startet Tour durch die Schweiz

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Wie funktionieren KI und Robotik? Was sind die Algorithmen dahinter? Wie werden diese beiden Technologien die Zukunft prägen? Diese Themen werden in der Erlebniswelt Phänomena on Tour beleuchtet. Am 14. März startete die Phänomena ihre Tour durch die Schweiz und macht Themen wie KI und Robotik in einer interaktiven Erlebniswelt greifbar.

Zum Auftakt war auch Bundespräsident Guy Parmelin anwesend. Die mobile Ausstellung bringt Wissenschaft direkt zu den Menschen und tourt nach Dietikon weiter durch die Schweiz.

Das Wichtigste in Kürze:

Die legendäre Schweizer Wissenschaftsausstellung kehrt nach 42 Jahren als mobile Ausstellung «Phänomena On Tour» zurück.

Die Ausstellung wurde am 14. März in Dietikon eröffnet.

Thema zum Auftakt: KI und Robotik – Besucher:innen können interaktiv erleben, wie Algorithmen funktionieren und welche Rolle diese Technologien künftig spielen.

Nach Dietikon reist die Ausstellung weiter nach Yverdon, Luzern, Altstätten, Zürich und Biel.

Informationen zur Ausstellung entnehmen Sie der Medienmitteilung anbei. Bei weiteren Fragen stehe ich telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Jenny Wagner

i.A. Phänomena on Tour

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