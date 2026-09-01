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localsearch diventa il nuovo TikTok Channel Sales Partner

Zurigo (ots)

TikTok amplia la sua rete di partner in Svizzera tramite localsearch. In qualità di nuovo TikTok Channel Sales Partner, localsearch (Swisscom Directories SA) consente alle PMI svizzere di accedere facilmente alla pubblicità professionale su TikTok e lancia a questo scopo la nuova soluzione pubblicitaria advertiseONE for TikTok.

TikTok è una delle piattaforme pubblicitarie digitali in più rapida crescita al mondo e sta diventando sempre più importante anche per le aziende svizzere. Con la nomina di localsearch a nuovo TikTok Channel Sales Partner, la piattaforma crea una nuova opportunità per aiutare le piccole e medie imprese ad accedere a TikTok Advertising.

TikTok ha lanciato il programma TikTok Channel Sales Partner come parte del programma TikTok Marketing Partner. Questa partnership consente a localsearch di offrire soluzioni pubblicitarie TikTok specifiche per le esigenze delle PMI. Allo stesso tempo, la clientela beneficia di un accesso semplificato alla piattaforma, di interessanti opportunità di avvio e della collaborazione diretta tra TikTok e localsearch.

Come primo passo, con advertiseONE for TikTok localsearch lancia sul mercato una soluzione pubblicitaria a gestione completa per le PMI svizzere. L'offerta comprende la realizzazione di annunci professionali con video e immagini, l'ottimizzazione continua delle campagne, nonché la consulenza e l'assistenza personale. In questo modo le PMI hanno la possibilità di utilizzare TikTok come canale pubblicitario, senza dover acquisire conoscenze specialistiche o risorse di personale aggiuntive. TikTok consente alle aziende di accedere a gruppi target che tramite altre piattaforme vengono raggiunti solo parzialmente.

"Con la nomina a TikTok Channel Sales Partner rafforziamo la nostra posizione di partner di marketing leader per le PMI svizzere", afferma Simone Maier, Head of Advertising Products presso localsearch. "Insieme a TikTok creiamo un accesso semplice e professionale a un canale pubblicitario che sta diventando sempre più rilevante per l'acquisizione digitale di clienti."

"Noi di TikTok ci impegniamo ad aiutare i marchi e i rivenditori a trovare un percorso chiaro e affidabile per avere successo sulla nostra piattaforma", ha dichiarato Brendan Jacobson, Global Head of Channel Partnerships presso TikTok. "I nostri TikTok Channel Sales Partner mettono a disposizione la tecnologia e le competenze pratiche per ottimizzare i processi di lavoro, aumentare le prestazioni e offrire supporto su larga scala. In questo modo il loro marchio può continuare a concentrarsi sulla crescita e ottenere allo stesso tempo risultati migliori su TikTok."

Cos'è localsearch

localsearch (Swisscom Directories SA) è il partner leader nel marketing online per le PMI svizzere. Con digitalONE e advertiseONE, offre due soluzioni performanti che aiutano le aziende a rafforzare la propria competitività nell'era digitale.