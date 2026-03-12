Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Venerdì 13: bisogna davvero avere paura di mettersi al volante?

Vernier/Ostermundigen, 12 marzo 2026 (ots)

Simbolo di sfortuna nell'immaginario collettivo, il venerdì 13 suscita da tempo diffidenza e apprensione. Per andare oltre le credenze e basarsi su fatti concreti, il TCS ha analizzato i dati sugli incidenti stradali registrati in Svizzera negli ultimi cinque anni. Questa indagine permette di stabilire se questa data temuta si distingua realmente dagli altri giorni della settimana in termini di incidentalità.

In Occidente, il numero 13 è carico di connotazioni negative e alimenta diverse superstizioni. Il venerdì 13, in particolare, è spesso percepito come un giorno da evitare per prendere decisioni importanti, viaggiare o intraprendere nuovi progetti. Ma le statistiche stradali confermano questa reputazione? Confrontando l'incidentalità dei venerdì 13 con quella degli altri venerdì e dei diversi giorni della settimana, il TCS ha cercato di determinare se questa data presenti un rischio maggiore sulle strade svizzere.

Venerdì 13: un giorno davvero speciale?

Tra il 2020 e il 2024, in Svizzera sono stati registrati otto venerdì 13, per un totale di 1.285 incidenti stradali. Ciò corrisponde a una media di 160,62 incidenti per ciascun venerdì 13, contro una media di 142,60 incidenti al giorno, considerando tutti i giorni, nello stesso periodo. Il numero di incidenti registrati in un venerdì 13 è quindi superiore del 12,64% rispetto alla media giornaliera. Significa forse che il venerdì 13 porta davvero sfortuna e che si verificano sistematicamente più incidenti in questa data?

Il venerdì, il giorno più critico della settimana

L'analisi complessiva dei dati sugli incidenti nel periodo 2020-2024 evidenzia tuttavia una constatazione più generale: la data sembra essere meno importante, è invece il giorno ossia il venerdì a presentare il maggior numero di incidenti. Secondo i dati della brochure delle statistiche sugli incidenti pubblicata dall'USTRA, si verificano in media 8.606 incidenti ogni anno di venerdì, contro una media di 7.443 incidenti al giorno considerando tutti i giorni nello stesso periodo. Ciò corrisponde a 164,88 incidenti avvenuti il venerdì, ossia il 15,62% in più rispetto alla media quotidiana di 142,60 incidenti. Va inoltre notato che la media degli incidenti registrati nei venerdì 13 rimane inferiore a quella dell'insieme di tutti i venerdì. In altre parole, se il venerdì 13 appare più critico rispetto alla media giornaliera, esso si inserisce soprattutto in una tendenza generale propria dei venerdì e non permette di concludere che vi sia un effetto specifico legato alla data del 13.

Perché i rischi aumentano alla fine della settimana

Se il venerdì è il giorno più critico della settimana, diversi fattori concreti ne spiegano le ragioni. A fine giornata, le condizioni del traffico diventano più complesse quando gli spostamenti pendolari si combinano con quelli legati al tempo libero e alle partenze per il fine settimana, comportando una maggiore densità di traffico e più interazioni tra gli utenti della strada. A ciò si aggiungono la stanchezza accumulata nel corso della settimana e comportamenti talvolta più frettolosi o meno attenti. Inoltre, il fine settimana è spesso associato al consumo più frequente di alcol o di sostanze che possono compromettere le capacità di guida, aumentando il rischio di incidente, soprattutto verso sera. In questo contesto, il TCS ricorda l'importanza di una guida attenta e responsabile in ogni momento, non importa la data.

Consigli del TCS

- Non mettersi alla guida sotto l'effetto di determinati farmaci, droghe, alcol o in caso di stanchezza.

- Adeguare la velocità alle condizioni della strada.

- Mantenere una distanza sufficiente dagli altri veicoli.

- Segnalare sempre le proprie intenzioni utilizzando gli indicatori di direzione.

- Mantenere la calma nel traffico e anticipare il comportamento degli altri utenti della strada.

- Rispettare gli altri utenti della strada.

- Prestare particolare attenzione e tenersi pronti a reagire quando ci si avvicina a bambini.

- Concentrarsi sulla guida.

- Pianificare tempo sufficiente per i propri spostamenti e fare pause frequenti.