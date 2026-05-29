localsearch

Cambiamenti ai vertici di localsearch: il CEO Stefano Santinelli cede la guida

Bild-Infos

Download

Zurigo (ots)

Stefano Santinelli, CEO di localsearch (Swisscom Directories AG), ha deciso di lasciare l'azienda dopo dieci anni alla guida per intraprendere un nuovo percorso al di fuori del Gruppo Swisscom. In collaborazione con il Consiglio di amministrazione è stato pianificato e attuato un passaggio di consegne ordinato della responsabilità di CEO. Fino alla definizione definitiva della successione, una soluzione ad interim composta da membri della Direzione garantisce la continuità della guida.

Dal suo inizio il 1° ottobre 2016 come CEO di localsearch, Stefano Santinelli ha guidato l'azienda attraverso una fase di trasformazione straordinariamente intensa. Sotto la sua guida, localsearch si è trasformata da tradizionale azienda di elenchi telefonici a moderna società di marketing digitale e piattaforma, che oggi supporta le PMI svizzere nel raggiungere il successo in un mondo digitale.

Dopo 10 anni come CEO di localsearch, Stefano Santinelli ha deciso di intraprendere una nuova strada. Insieme al Consiglio di Amministrazione è stato pianificato e attuato un passaggio di consegne ordinato della funzione di CEO. Il passaggio formale della funzione di CEO ha effetto immediato. Stefano Santinelli accompagnerà la fase di transizione in modo puntuale e sosterrà l'azienda fino alla fine di giugno.

Stefano Santinelli commenta così la sua decisione: "Il periodo trascorso in localsearch è stato per me molto formativo. La nostra attività ha dovuto reinventarsi continuamente - da 'azienda di elenchi telefonici' a fornitore di marketing digitale e piattaforme, e più recentemente influenzata dal dinamismo legato all'intelligenza artificiale. Oggi localsearch poggia su solide basi operative e strategiche. Ora ho deciso di cedere la responsabilità in modo consapevole e ordinato. Il mio grande ringraziamento va a tutti i collaboratori per il loro impegno, la loro apertura al cambiamento e i numerosi successi condivisi. Ringrazio parimenti il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami nel corso di tanti anni e per il sostegno offerto in uno spirito di collaborazione."

La presidente del Consiglio di Amministrazione Isa Müller-Wegner afferma: "Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Stefano Santinelli per i suoi straordinari risultati e per la sua pluriennale e proficua guida di localsearch. Ha guidato l'azienda attraverso una delle trasformazioni più impegnative della sua storia. Gli auguriamo ogni bene per il suo futuro."

Fino alla definizione definitiva della successione, la responsabilità operativa rimane in capo alla Direzione. John Lee, Chief Strategy e New Business Officer nonché vice CEO, assume ad interim la funzione di CEO e sarà affiancato dal CFO Roland Hunn. Insieme alla Direzione, garantiranno che l'azienda rimanga stabile, operativa e sulla rotta strategica intrapresa.

La definizione definitiva della successione sarà comunicata a tempo debito.

Chi è localsearch

localsearch è il partner leader nel marketing online per le PMI e le aziende individuali svizzere. Con digitalONE e advertiseONE, offre due soluzioni performanti che aiutano le aziende a rafforzare la propria competitività nell'era digitale.

digitalONE è il pacchetto all-in-one per il marketing online moderno, che combina in modo semplice, efficiente e personalizzato visibilità automatizzata, presenza online professionale, sito web, webshop, tool di prenotazione online, gestione della reputazione e strumenti per la comunicazione con la clientela. advertiseONE assicura la massima portata e un successo quantificabile grazie a campagne pubblicitarie online basate sui dati condotte su Google, Meta e altre piattaforme.

localsearch punta sull'intelligenza artificiale per supportare i clienti nella creazione dei contenuti, nell'automazione e nell'ottimizzazione delle loro misure di marketing digitale. Gli assistenti basati sull'IA aiutano le PMI a lavorare in modo più efficiente, a risparmiare tempo e a migliorare ulteriormente la qualità della loro presenza digitale per un maggiore impatto nel marketing online.

Inoltre, con local.ch e search.ch, localsearch gestisce e commercializza le piattaforme di elenchi e di prenotazione con la maggiore copertura in Svizzera. Tra i suoi marchi figurano anche renovero, la piattaforma di artigiani leader in Svizzera, Localcities, dedicata a comuni e associazioni, e il servizio di comparazione dei fornitori Comparazione CH.

localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities e Comparazione CH sono marchi di Swisscom Directories SA, un'affiliata al 100% di Swisscom SA.