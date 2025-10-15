Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Cessate il fuoco

Caritas aumenta gli aiuti a Gaza, ma le condizioni restano difficili

Lucerna

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è un primo passo verso il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. I partner locali di Caritas Svizzera possono nuovamente fornire alla popolazione un maggior numero di aiuti. Caritas sta quindi aumentando gli aiuti di emergenza di altri 150 000 franchi.

Dopo mesi di massicce restrizioni sul fronte degli aiuti umanitari, i partner locali di Caritas Svizzera hanno potuto far entrare nuovamente nella Striscia di Gaza i primi camion con beni di prima necessità. Tra le altre cose, sono state distribuite 10 000 confezioni di alimenti per bambini.

Questo sostegno è urgentemente necessario. Nonostante il cessate il fuoco, la situazione umanitaria rimane infatti estremamente tesa: neonati e bambini soffrono di denutrizione, i rifugi di emergenza sono sovraffollati e le condizioni igieniche sono precarie. Le infrastrutture sono in gran parte ridotte in macerie, l'elettricità e l'acqua sono disponibili solo sporadicamente e i mezzi di sussistenza sono stati distrutti.

"Il cessate il fuoco porta speranza, ma non rappresenta ancora una soluzione duratura", afferma Peter Lack, direttore di Caritas Svizzera. "Ciò che serve ora sono consegne di aiuti continue e senza restrizioni, e questo per i mesi a venire." L'accesso è attualmente ancora limitato: "I nostri partner riferiscono che i trasporti rimangono difficili a causa delle strade distrutte, delle macerie e dei controlli militari."

Le organizzazioni partner di Caritas Svizzera sono pronte a estendere ulteriormente il loro aiuto. I loro magazzini in Egitto e Giordania sono pieni e nella Striscia di Gaza si stanno creando ulteriori capacità. Nel frattempo, i partner di Caritas stanno continuando a fornire il loro sostegno, compresi gli aiuti diretti in denaro per consentire alle persone di procurarsi i beni di prima necessità in loco, o rifornirsi di acqua, pacchi di cibo e tende. Inoltre, i feriti e i malati vengono curati in cinque centri di assistenza medica.

Caritas aumenta gli aiuti e il Consiglio federale deve seguirne l'esempio

Caritas Svizzera fa appello alle donazioni per mantenere ed espandere gli aiuti sul posto. Dopo due anni di guerra crudele, è dovere umanitario della comunità internazionale - e della Svizzera - sostenere la popolazione della Striscia di Gaza in modo rapido ed efficace. Oltre alle misure di sostegno già in atto da due anni, Caritas Svizzera sta ora aumentando gli aiuti di emergenza di altri 150 000 franchi. Allo stesso tempo, sta preparando i prossimi passi per essere in grado di fornire aiuti umanitari a medio e lungo termine.

Caritas chiede inoltre al Consiglio federale di assumersi le proprie responsabilità e di aumentare in modo significativo il sostegno umanitario alla popolazione civile. Dopo i contributi già versati nel settembre 2024 e nel maggio 2025, la Svizzera deve fornire rapidamente altri 10 milioni di franchi.