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Gli artigiani svizzeri ottimisti nonostante il clima di pessimismo tra le PMI

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Zurigo (ots)

Mentre molte PMI svizzere valutano con cautela le proprie prospettive economiche, l'artigianato guarda al futuro con molta più fiducia. Il 63% delle aziende artigiane intervistate da renovero prevede un miglioramento della propria situazione economica entro i prossimi mesi. Allo stesso tempo, i committenti valutano positivamente i propri artigiani. È quanto emerge dal primo barometro degli artigiani renovero 2026, per il quale sono stati intervistati circa 1300 artigiani e committenti.

Ultimamente il clima economico generale delle PMI svizzere è peggiorato. Secondo il barometro PMI 2026 della NZZ, in primavera le PMI svizzere valutavano le proprie prospettive economiche in modo più pessimistico che mai prima fin dall'inizio del rilevamento nel 2021. Per quanto riguarda l'artigianato svizzero, invece, il quadro è nettamente diverso, e il 63% delle aziende intervistate ritiene che la sua situazione economica sia destinata a migliorare nei prossimi mesi. Quasi un'azienda artigiana su cinque si attende addirittura un netto miglioramento. Solo l'8% teme un peggioramento, mentre il 29% prevede un andamento stabile. Anche i dati retrospettivi sono positivi, dato che l'84% delle aziende valuta l'esercizio 2025 come buono o almeno soddisfacente e solo il 15% di loro lo ritiene negativo.

La pressione della concorrenza preoccupa il settore più della mancanza di incarichi

Nonostante le prospettive positive, il settore deve ancora superare alcune sfide. Contrariamente a quanto si possa pensare, la carenza di incarichi non occupa però il primo posto. La preoccupazione principale delle aziende è infatti l'aumento della pressione della concorrenza (56%). Seguono i costi elevati per assicurazioni e contributi sociali (36%), mentre al terzo posto si posiziona il volume troppo esiguo di incarichi (34%). La struttura del settore rimane fortemente dominata dalle piccole imprese, con il 57% delle aziende intervistate che impiega solo uno o due collaboratori. Proprio queste aziende più piccole segnalano tendenzialmente meno problemi nel reclutamento di personale qualificato rispetto a quelle più grandi.

I committenti danno note positive agli artigiani

Il barometro degli artigiani mostra un quadro positivo anche per i clienti. Su una scala da 1 a 5, i committenti assegnano ai propri artigiani una media di 4 stelle. Vengono valutate positivamente la cordialità (4,3 stelle), la competenza (4,1 stelle) e la reperibilità (4,0 stelle). Questi risultati indicano una grande fiducia reciproca tra committenti e imprese artigiane.

Il prezzo rimane una questione sensibile, ma raramente causa frustrazione

Anche per quanto riguarda i costi, la soddisfazione prevale. Il 30% dei committenti dichiara che i lavori eseguiti sono stati più costosi del previsto. Per contro, questo significa che per la maggior parte dei clienti la fattura finale ha soddisfatto le aspettative.

Florian Laudahn, responsabile della piattaforma di artigiani renovero, dichiara:

"Il segnale che arriva dal settore è incoraggiante. La richiesta di prestazioni artigiane c'è e la sfida è soddisfarla. L'esigenza da parte di chi pubblica un incarico di trovare l'azienda artigiana giusta al momento giusto è esattamente quello di cui si occupa renovero."

Qualche informazione sullo studio

Per il barometro degli artigiani renovero 2026, nella prima metà del 2026 sono stati intervistati online circa 1000 privati e quasi 300 aziende artigiane della community di renovero. I privati pubblicano i loro incarichi per gli artigiani sulla piattaforma, mentre le aziende utilizzano renovero per l'acquisizione di nuovi mandati. Il sondaggio non è rappresentativo. I risultati rispecchiano le valutazioni degli utenti di renovero e non consentono di trarre conclusioni sulla popolazione complessiva o su tutte le aziende artigiane svizzere.

Informazioni su renovero

renovero è la piattaforma di artigiani leader in Svizzera, che fin dal 2007 mette in contatto committenti privati e commerciali con imprese artigiane qualificate. I committenti pubblicano i propri progetti gratuitamente e senza impegno e confrontare diverse offerte, mentre le aziende artigiane possono aggiudicarsi nuovi incarichi. renovero, una piattaforma di localsearch (Swisscom Directories SA), elabora ogni anno circa 65 000 richieste d'offerta e collabora con diverse migliaia di aziende artigiane registrate in tutta la Svizzera.