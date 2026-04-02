Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Aumento delle prenotazioni anticipate: avvio positivo della stagione dei campeggi

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Vernier/Ostermundigen, 2 aprile 2026 (ots)

I campeggi aprono le loro porte per Pasqua. Le temperature miti del mese di marzo hanno influenzato positivamente le prenotazioni presso TCS Camping. Importanti progetti di costruzione e ristrutturazione sono previsti a La Tène, sul lago di Neuchâtel, a Flims e in Valle Verzasca.

Quest'anno ci si sarebbe potuti sistemare comodamente in campeggio già all'inizio di marzo. Ma ora è arrivato il momento, la maggior parte dei campeggi TCS apre infatti giovedì 2 aprile, in tempo per Pasqua. Le temperature miti hanno influenzato le prenotazioni che sono avvenute già molto presto quest'anno. Alla fine di marzo, il numero di prenotazioni di TCS Camping è superiore del 14% rispetto all'anno precedente.

Importanti progetti di costruzione e ristrutturazione

Per il 2026 TCS Camping ha in programma ben tre grandi progetti di costruzione e ristrutturazione. Dall'autunno scorso il campeggio di La Tène, sul lago di Neuchâtel, è oggetto di una completa ristrutturazione. L'intera superficie della parte continentale, "Continent", è stata preparata per essere affittata durante questa stagione. L'apertura è prevista all'Ascensione. In autunno verrà avviata la seconda fase dei lavori. Verrà inoltre realizzato un villaggio vacanze con 16 bungalow e 17 tende lodge, affinché anche gli ospiti senza attrezzatura da campeggio possano vivere l'unicità della struttura con accesso diretto al lago.

Grazie alla creazione di un campeggio moderno e al passo con i tempi, la destinazione di Flims, nel Cantone dei Grigioni, aumenterà la propria attrattiva. L'inizio dei lavori è previsto per l'autunno 2026. In una prima fase, la parte est del campeggio, destinata a roulotte e tende, sarà completamente rinnovata. Oltre alla ristrutturazione delle infrastrutture, nell'autunno 2027 sorgeranno sul lato ovest 20 "Alpine Lodges", prenotabili anche in inverno.

Nella popolare Val Verzasca e in collaborazione con il Canton Ticino, il Patriziato di Brione e la Fondazione Verzasca, è previsto un nuovo campeggio con piazzole e alloggi prodotti nella regione. Un progetto faro per la valle nell'ambito del riposizionamento strategico dell'offerta turistica di pernottamento. L'inizio dei lavori è previsto per il quarto trimestre del 2026, in modo che l'apertura possa avvenire nella stagione 2027. Sono inoltre in corso importanti interventi di ristrutturazione a Samedan e Martigny.

Spazio per tutti e per tutte le forme di campeggio

L'elevata popolarità del campeggio negli ultimi cinque-sei anni ha portato a un cambiamento nel settore. La domanda di forme diverse di soggiorno è aumentata. Il TCS si impegna per un mix equilibrato affinché tutti gli ospiti possano usufruire di un soggiorno in campeggio. Oltre alle piazzole stagionali, vi sono spazi per piazzole turistiche, alloggi in affitto e possibilità di campeggio in tenda. Questo genera maggior valore aggiunto nelle regioni, crea posti di lavoro e sostiene il turismo in Svizzera nella sua interezza. Nel 2025, TCS Camping ha registrato oltre 942'000 pernottamenti turistici, il terzo miglior risultato di sempre.

Rilancio del sito web TCS Camping

In occasione dell'inizio della stagione, il sito web di TCS Camping si presenta con una nuova veste. Dal 2024 TCS Camping adotta una nuova identità visiva caratterizzata da tonalità verdi, che riflettono il legame con la natura. Grazie al nuovo universo visivo, i viaggiatori si immergono nella vita del campeggio. Inoltre, è stata semplificata la navigazione del sito che è ora più intuitiva. La verifica delle disponibilità dei posti campeggio è più chiara, inoltre è stata migliorata l'interfaccia con il sistema di prenotazione "Campingcare". Il rilancio è stato accompagnato da Amazee.io.