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80 Jahre Lucky Luke - Story House Egmont feiert Comic-Ikone!

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Berlin (ots)

Seit 80 Jahren ist Lucky Luke ein Cowboy voller Wunder. Er zieht schneller als sein Schatten, spricht mit seinem Pferd und ist der Helfer in der Not. Anlässlich des 80. Jubiläums laden wir Medienvertreter und Fans zu einer exklusiven Vorabpräsentation des neuen Albums "Heiliger Lucky!" ein, das am 3. November 2026 im Handel erscheint.

Save the Date: Am 29. Oktober feiern die Botschaft Wallonie-Brüssel-Ostbelgien und Story House Egmont die Macher, die hinter dem Lucky Luke-Kult stecken. Schnell sein lohnt sich bei der Anmeldung unter a.adam@egmont.de, denn die Plätze sind limitiert. Wie entsteht ein neues Lucky Luke-Abenteuer? Wie wird aus einer verrückten Idee ein Comic? Wie überträgt man Lucky Lukes Humor ins Deutsche? Darüber sprechen wir mit dem Szenaristen Jul, dem Zeichner Achdé und dem Übersetzer Klaus Jöken. Dazu gibt es ein Lucky Luke-Quiz mit fantastischen Gewinnen. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Akkreditierung beim Pressekontakt und anschließender Bestätigung möglich.

Die Eckdaten im Überblick:

Wann: Donnerstag, 29.10.2026

Wo: c/o belgische Botschaft - Jägerstraße 52 - 53

Uhrzeit: 16:00 Einlass - 16:30 Uhr Beginn

Teilnahme: Ausschließlich mit schriftlicher Teilnahme-Bestätigung

Freuen Sie sich auf die ersten Einblicke ins Jubiläums-Album "Heiliger Lucky!". Hier wird der Cowboy zum Kultobjekt. Denn als Lucky Luke den Reverend eines kleinen Städtchens vor einer Bande Desperados rettet, erkennt der sofort, dass man aus dem Cowboy einen Heiligen machen kann. Der durchtriebene Prediger gründet eine eigene Religion, den Lukismus! Schnell macht der neue Kult die Runde. Doch eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Lucky Luke will nichts lieber, als den irren Fanatikern so schnell es geht zu entkommen!

Die Jubel-Ausgabe "Heiliger Lucky!" (Hardcover: EUR 15,00 EUA 15,50 SFR 21,50 - ISBN: 978-3-7704-1210-5) (Softcover: EUR 8,99 EUA 9,00 SFR 16,90) ist ab dem 03.11.2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Ab sofort können Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "80 Jahre Lucky Luke" registrieren. Nach der Freischaltung können Sie mit dem Download des Bild- und Informationsmaterials beginnen. Ein elektronisches Press Kit wird ab Mitte Oktober zur Verfügung stehen.

Für Rezensionsexemplare und Interviewanfragen mit den Lucky Luke-Machern wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Außerdem wird der Comic-Cowboy bereits ab dem 2. Oktober 2026 im Museum für Kommunikation Berlin groß gefeiert. Zum Jubiläum des legendären Comic-Cowboys widmet das Museum für Kommunikation Berlin seinem Schöpfer Maurice de Bevere alias Morris die Ausstellung "Lucky Luke - Morris' einsamer Westernheld". Erstmals sind in Deutschland rund 80 originale Comicseiten und Coverzeichnungen von Morris zu sehen. Die Ausstellung zeigt, wie Lucky Luke entstand, wie sich die Figur über acht Jahrzehnte entwickelte und welche Bedeutung Kommunikation, Technik und gesellschaftlicher Wandel in seinen Abenteuern haben.