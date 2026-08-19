Fürstentum Liechtenstein

Internationale Medienakademie zu Besuch bei Regierungschefin Brigitte Haas

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Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 19. August 2026, begrüsste Regierungschefin Brigitte Haas die zwölf Studentinnen und Studenten der Internationalen Medienakademie für Journalismus und Public Relations im Regierungsgebäude in Vaduz. Die angehenden Jungjournalistinnen und -journalisten, die seit Anfang August den Lehrgang an der Universität Liechtenstein besuchen, nutzten die Gelegenheit, ihr journalistisches Wissen praxisnah anzuwenden und sich mit Regierungschefin Brigitte Haas über Liechtenstein sowie aktuelle politische Themen auszutauschen. Im Rahmen des Treffens erhielten die Studierenden zudem Einblicke in die Arbeit der Regierung und die Räumlichkeiten des Regierungsgebäudes. "Guter Journalismus ist für das Funktionieren einer Demokratie essentiell. Es ist deshalb schön zu sehen, wie sich diese jungen Menschen für diese wichtige Aufgabe begeistern", so Regierungschefin Brigitte Haas.

Die Regierung vergibt seit dem Jahr 2010 jährlich zwölf Stipendien für die Internationale Medienakademie an der Universität Liechtenstein. Der Lehrgang Journalismus und Public Relations verfolgt das Ziel, eine qualitativ hochwertige journalistische Berichterstattung über gesellschaftspolitische Themen durch die Vergabe von Stipendien zu fördern.