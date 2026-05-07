Züripets GmbH

Haustiere statt Kinder? Warum Premium-Hundebetreuung zunehmend zum Gesellschaftstrend wird - und wie Züripets® in Zürich Hospitality-Standards auf die Betreuung von Hunden überträgt.

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Zürich (ots)

Petinflation, gesellschaftlicher Wandel und steigende Qualitätsansprüche verändern die Haustierbranche - Züripets® aus Zürich zeigt, wie sich moderne Hundebetreuung zunehmend an Hospitality-Standards orientiert.

Während klassische Familienmodelle im Wandel sind und die Geburtenraten sinken, gewinnen Haustiere - insbesondere Hunde - für viele Menschen einen zunehmend höheren Stellenwert. Parallel dazu verändert sich auch die Haustierbranche stark: Themen wie "Petinflation", die Humanisierung von Haustieren sowie die steigende Nachfrage nach professioneller Hundebetreuung und Premium-Hundepensionen prägen einen wachsenden Markt.

Im Euroraum sind die Kosten rund um Haustiere zwischen 2015 und 2025 um rund 31,5 Prozent gestiegen - und damit deutlich stärker als die allgemeine Inflation. Trotz steigender Lebenshaltungskosten investieren viele Menschen zunehmend in Qualität, Sicherheit und professionelle Betreuung für ihre Tiere.

Diese Entwicklung beobachtet auch Züripets GmbH aus Zürich. Das Unternehmen hat sich auf strukturierte Premium-Hundebetreuung und Premium-Hundepension auf Hospitality-Niveau spezialisiert und wird von Kundinnen, Kunden sowie Medienberichten zunehmend als eine Art "Fünf-Sterne-Hotel für Hunde" wahrgenommen.

"Wir stellen seit mehreren Jahren fest, dass sich die Erwartungen vieler Hundehalter massiv verändert haben", erklärt Beatrice Karlen, Geschäftsführerin von Züripets®. "Heute geht es längst nicht mehr nur darum, dass ein Hund beaufsichtigt wird. Viele Menschen erwarten Struktur, Sicherheit, Hygiene, Transparenz und ein professionelles Umfeld - ähnlich wie man es aus der internationalen Hotellerie oder anderen hochwertigen Dienstleistungsbereichen kennt."

Insbesondere seit der Pandemie habe die Nachfrage nach professioneller Hundebetreuung deutlich zugenommen. Gleichzeitig steige auch die emotionale Bedeutung von Haustieren im urbanen Alltag.

Auch gesellschaftlich zeigt sich ein klarer Wandel:

Während die Geburtenrate in vielen europäischen Ländern rückläufig ist, übernehmen Hunde für zahlreiche Menschen zunehmend die Rolle enger Alltagsbegleiter und emotionaler Bezugspunkte.

Diese Entwicklung zeigt sich konkret im Betreuungsalltag:

Immer mehr Hundehalterinnen und Hundehalter erwarten heute professionelle Abläufe, feste Gruppenstrukturen, transparente Kommunikation, hohe Hygienestandards sowie eine zuverlässige 24/7 Betreuung.

Während klassische Hundepensionen früher häufig funktional geprägt waren, entwickelt sich die moderne Hundebetreuung zunehmend zu einem strukturierten Hospitality-Konzept - mit individueller Betreuung, sozialen Gruppen, Ruhephasen, Auslastung sowie einem Umfeld, das sich stärker an hochwertigen Dienstleistungs- und Hotelstandards orientiert.

Das Zürcher Premium-Hundehotel und die Premium-Hundepension Züripets® bieten unter anderem strukturierte Tages- und Ferienbetreuung, Homeservices, Dog Concierge Services, Frischküche, koordinierte tierärztliche Begleitung, Travel- und Airport-Services bis hin zu Privatjet-Transfers für internationale Kundinnen und Kunden an. Viele Hunde verbringen dort nicht nur einzelne Tage, sondern regelmässig ihre Ferienaufenthalte.

Mit mehreren Standorten im Raum Zürich - darunter auch in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Zürich - positioniert sich Züripets® zunehmend als internationale Premium-Adresse für professionelle Hundebetreuung. Das Unternehmen bietet 365 Tage im Jahr strukturierte Betreuung auf Hospitality-Niveau mit 24/7 Begleitung sowie Travel-, Concierge- und Airport-Services.

Die Betreuung erfolgt dabei in einer eigens konzipierten Infrastruktur mit rund 2'000 m² Freilaufzone und direktem Zugang zu einem 16 Hektar grossen Naherholungsgebiet im Raum Zürich. Hunde werden in soziale Gruppen integriert, begleitet und betreut - mit Fokus auf Sicherheit, Struktur, Ruhephasen und kontrollierte Auslastung.

Neben lokalen Kundinnen und Kunden betreut Züripets® heute auch internationale Gäste, Expats sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Öffentlichkeit. Transparenz, Vertrauen, Diskretion und Verlässlichkeit gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung.

Die Entwicklung zeigt: Die Haustierbranche verändert sich zunehmend von einem klassischen Betreuungsmarkt hin zu einem emotionalen und qualitativ geprägten Premiumsegment - vergleichbar mit Entwicklungen, die bereits in anderen Lifestyle- und Dienstleistungsbranchen zu beobachten sind.

Über Züripets® - Swiss Luxury Pet Hospitality

Züripets GmbH ist ein Schweizer Anbieter für Premium-Hundebetreuung und Premium-Hundepension mit mehreren Standorten im Raum Zürich - darunter auch in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Zürich. Das Unternehmen bietet 365 Tage im Jahr strukturierte Tages- und Ferienbetreuung auf Hospitality-Niveau mit Fokus auf Sicherheit, Transparenz, Qualität und professionelle Abläufe - inklusive 24/7 Betreuung, Homeservices sowie Concierge-, Travel- und Airport-Services. Trotz Premium-Positionierung und Hospitality-Konzept setzt Züripets® weiterhin auf wettbewerbsfähige Preise und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

www.zueripets.ch