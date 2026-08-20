Egmont Ehapa Media GmbH

EPK jetzt als Download verfügbar - 75 Jahre Micky Maus Magazin!

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Berlin (ots)

Umfangreiches Bewegtbild- und Audiomaterial für Ihre Berichterstattung zum 75. Doppeljubiläum "Micky Maus Magazin & Egmont Ehapa Media" steht ab sofort auf www.egmont-presseportal.de zum Download bereit. Unter anderem spricht der renommierte Disney-Zeichner Ulrich Schröder über seine erste Begegnung mit dem Micky Maus Magazin und Magazin-Verleger Jörg Risken beleuchtet die einzigartige Verlags- und Magazinhistorie. Außerdem gibt es Bilder aus der Micky Maus Magazin-Druckerei sowie einen animierten Comic-Trailer der Jubiläumsausgabe Nr. 19/26. Eine Übersicht zum gesamten EPK finden Sie im PDF-Anhang.

Übrigens - Story House Egmont eröffnet am 26. August 2026 um 12:00 Uhr einen exklusiven POP UP-Store im Bikini Berlin. Pünktlich zur Eröffnung heißt es: schnell sein lohnt sich! Zur Vorbereitung Ihrer Berichterstattung möchten wir ein wichtiges Detail bezüglich unserer Eröffnungsaktion am 26.08. präzisieren: Die begehrten 75 Mystery Bags werden an die ersten 75 Besucher des Pop-up-Stores verschenkt (unabhängig von einem Einkauf). Bitte berücksichtigen Sie diese Anpassung in Ihren Veröffentlichungen. Herzlichen Dank!

Zu diesem besonderen Anlass laden wir zur exklusiven Pressekonferenz am 26. August 2026 in den POP UP-Store im Bikini Berlin (Budapester Straße 38-50, 10787 Berlin) ein. Einlass ist ab 10:30 Uhr, Beginn der Pressekonferenz ist um 11:00 Uhr. Akkreditieren Sie sich bitte umgehend bei dem Pressekontakt.

Mit der Ausgabe 19/26 feiert das erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendmagazin seine seit 75 Jahren ungebrochene Faszination für Jung und Alt. Die Jubiläumsausgabe steckt voller verrückter Geschichten. Darin schreiben Tick, Trick und Track zum Beispiel ihren eigenen Comic. Ihre Fantasie kennt keine Grenzen: Es fliegen Roboter auf einem Mammut durch Entenhausen, Hai-Piraten attackieren Dagobert und seinen Geldspeicher und wildgewordene Dinosaurier trampeln Daisy Ducks Rasen platt. Für tollpatschige Katastrophen sorgt selbstverständlich Donald Duck ...

Die Micky Maus Magazin-Ausgabe 19/26 ist ab dem 28. August 2026 (D: EUR 5,99, A: EUR 6,50, SFR: 11.90) im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.