Hotel Hof Weissbad

Das Resort Hof Weissbad bietet seit 10 Jahren die haki-Philosophie an.

Haki Tage – die hohe Kunst, Gesundheit und Kraft ins Leben zu integrieren

Das Retreat ist ein exklusives 3-Tage-Programm mit Übernachtung, persönlich begleitet von Harald Kitz – entwickelt für kopflastige Menschen, die viel leisten und ihr inneres System nachhaltig stabilisieren wollen. Dieses Programm folgt einem konsequent neuropsychoimmunologischen Ansatz. Der Mensch wird nicht in Einzelteile zerlegt, sondern als intelligentes Zusammenspiel von Körper · Nervensystem · Bewusstsein verstanden und gezielt trainiert. Es geht nicht um Wellness. Nicht um kurzfristige Effekte. Sondern um die Fähigkeit, das eigene System so zu regulieren, dass Klarheit, Kraft und innere Ruhe auch im anspruchsvollen Alltag Bestand haben.

Was vor einem Jahrzehnt als mutiger Ansatz begann, ist heute ein fester Bestandteil der Medical-Wellness-Ausrichtung des Hauses. Die haki-Arbeit hat sich als nachhaltiger Weg für Menschen etabliert, die im Alltag stark gefordert sind und nach innerer Ordnung, körperlicher Stabilität und geistiger Klarheit suchen. Seine Arbeit richtet sich nicht gegen den Verstand, sondern nutzt ihn als Ressource. Harald Kitz verbindet Vorstellungskraft, Nervensystem und Willenskraft zu einem klaren, körperlich erfahrbaren Prozess. Ziel ist nicht kurzfristige Entlastung, sondern nachhaltige innere Ordnung: Der Kopf wird klar, das Nervensystem findet Ruhe, der Körper darf folgen.

Mit grosser Freude und Dankbarkeit blickt das Resort Hof Weissbad nach vorne: Die erfolgreiche Zusammenarbeit wurde bestätigt, und der haki-Philosophie wurde für die kommenden Jahre ein klarer, fester Platz im gesamten Resort zugesprochen. Ein starkes Zeichen des Vertrauens und ein bewusstes Bekenntnis, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.

Neu wurde mit dem haki Begründer Harald Kitz ein exklusives 3-Tages-Programm für kopflastige Menschen mit Übernachtung entwickelt, die ihr inneres System nachhaltig stabilisieren wollen.

Es sind nur limitierte Plätze verfügbar – die Termine für 2026 sind nun buchbar.

