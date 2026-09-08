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APP-RAKADABRA: iPad-Magier Simon Pierro tritt im Micky Maus Magazin auf!

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Berlin (ots)

Simon Pierro verbindet magische Illusionen mit moderner Technologie. Als erster Magier weltweit nutzt Pierro die Apps seines iPads als digitalen Zauberkasten, wird damit zum globalen, viralen Hit. Auch die Liste seiner TV-Auftritte ist lang, angefangen bei "Verstehen Sie Spaß?" im deutschsprachigen Raum und stern TV bis hin zur US-Talkshow von Ellen DeGeneres in Hollywood. Ein wichtiger Auftrittsort fehlte ihm jedoch noch: Entenhausen!

"Ich habe schon einiges aus dem iPad gezaubert, aber dass am Ende eine Geschichte mit Donald Duck daraus wird, gehört sicher zu den schönsten Überraschungen meiner Laufbahn", schwärmt Pierro, und ergänzt: "Ich bin mir sicher, bei meinen Kindern gibt es dafür ein paar Extra-Zauberpunkte."

Ab dem 11. September 2026 gibt es jede Menge magische Momente im Micky Maus Magazin 20/26. Für den Digital-Magier geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung, denn Simon Pierro liest und sammelt das Micky Maus Magazin von klein auf. Nun begegnet er seinem Lieblingshelden Donald Duck im Comic "Der Zauberlehrling 2.0". Dabei trägt er selbst einen Schnabel, als gezeichnete, im Fachjargon "duckifizierte" Figur. Dieser "Simsalabim Pierro" sucht in Entenhausen einen Assistenten für seine Show. Donald, der hofft, sein eigenes magisches Talent zu entdecken, bewirbt sich prompt um den Job und bekommt ihn. Zunächst scheint alles nach Plan zu verlaufen, doch als Donald am Ende der großen Aufführung Pierros Ausrüstung zusammenräumen soll, gerät schließlich alles aus dem Ruder: Donald juckt es in den Fingern! Er experimentiert und versucht, sich mit Zauberkraft seine eigenen Träume zu erfüllen ...

Unbedingt in den Kalender eintragen: Am 18. September 2026 von 15:00 bis 17:30 Uhr signiert Simon Pierro im COMIC POP UP-Store im Bikini Berlin (Budapester Straße 38 - 50) die zauberhafte Micky Maus Magazin-Ausgabe Nr. 20/26 und der smarte Super-Magier präsentiert seine feinsten Zaubertricks.

Das Micky Maus Magazin Nr. 20/26 (D: EUR 5,99 A: EUR 6,50 CH: SFR 11,90) ist ab dem 11. September 2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, l.paesold@egmont.de.

Das Show-Programm und weitere Informationen über Simon Pierro finden Sie unter www.SimonPierro.de

Für Bildmaterial und Interviews mit Simon Pierro sowie dem Micky Maus Magazin-Verleger Jörg Risken wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.