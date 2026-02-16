PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Grünwelt Energie Österreich

Solaranlagen für das eigene Zuhause: Grünwelt Energie informiert

Wien (ots)

Grünwelt Energie stellt die Vorteile von Solaranlagen auf dem Dach sowie Balkonkraftwerken vor und nennt Fördermöglichkeiten in Österreich.

Die Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie ist für viele Privathaushalte eine attraktive Idee - einerseits um Kosten zu sparen, andererseits aus Umweltbewusstsein. Während Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach den größten Ertrag bieten, ermöglichen kompakte Balkonkraftwerke auch Mietern den Einstieg in die ökologische Stromerzeugung. Wer den Großteil der erzeugten Energie selbst verbraucht, senkt Kosten effektiv und schont Ressourcen.

Grundlegende Voraussetzungen für Solarlösungen

Für eine Solaranlage auf dem Dach ist eine freie Fläche von etwa 30 bis 50 Quadratmetern gut geeignet. Die Ausrichtung nach Süden, Westen oder Osten beeinflusst dabei maßgeblich den Ertrag. Balkonkraftwerke hingegen benötigen lediglich eine sonnige Stellfläche oder eine stabile Brüstung sowie eine herkömmliche Steckdose. Diese steckerfertigen Systeme sind bis zu einer Einspeiseleistung von 800 Watt in Österreich genehmigungsfrei, müssen jedoch beim Netzbetreiber gemeldet werden.

Investitionskosten und finanzielle Vorteile

Die Preise für Photovoltaikanlagen sind zuletzt gesunken. Eine schlüsselfertige Auf-Dach-Anlage mit 5 kWp (Kilowatt-Peak=Spitzenleistung) ist inklusive Montage bereits ab etwa 7.000 Euro erhältlich. Wer zusätzlich einen Stromspeicher integriert, erhöht den Eigenverbrauch auf bis zu 80 Prozent. Ein Balkonkraftwerk stellt mit Anschaffungskosten zwischen circa 400 und 1.200 Euro eine kostengünstige Alternative dar. "Solche Mini-Anlagen amortisieren sich oft schon nach fünf bis sechs Jahren", betont Grünwelt Energie. Auf der Förderseite ist wichtig zu wissen, dass die Umsatzsteuerbefreiung für Photovoltaikanlagen bis 35 kWp sowie dazugehörige Speicher im März 2025 endete. Seit Juni 2025 gibt es den "Made-in-Europe"-Bonus für Anlagen mit europäischen Komponenten.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.

Pressekontakt:

Grünwelt Energie GmbH
Fleischmarkt 1 / 6. Etage
1010 Wien
Österreich
https://www.gruenwelt.at
Email: info@gruenwelt.net

