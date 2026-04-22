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Dickies x Harley-Davidson

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MIT DER KOLLEKTION „BUILT TO OUTLAST“ KOOPERIEREN DICKIES UND HARLEY-DAVIDSON ERNEUT

Die zweite limitierte Kollektion der beiden Partner ist allen gewidmet, die Akzente setzen wollen

Zürich (22.04.2026) – Dickies und Harley-Davidson arbeiten erneut zusammen. Das jüngste Ergebnis ihrer Kooperation heisst „Built to Outlast“ – eine Kollektion, die den unbeugsamen Spirit amerikanischer Arbeiterkleidung mit der rauen Lebensart der Biker zusammenbringt. Bekleidung, die selbst unter harten Bedingungen lange getragen werden kann.

Inspiriert von der industriellen Tradition Amerikas, vereint die Kollektion die bewährte Strapazierfähigkeit der Dickies Produkte mit dem rebellischen Anspruch von Harley-Davidson. Das Ergebnis ist eine Kollektion für alle, die hart arbeiten, weit fahren und bei alledem ihre Spuren hinterlassen wollen.

Die neue Capsule Collection basiert auf dem Erfolg der ersten Zusammenarbeit der beiden Unternehmen – Produkte, die im Nu ausverkauft waren. Sie umfasst Bestseller wie die Eisenhower Jacke und die Original 874 Work Pant in neuem Look und stellt völlig neue Modelle vor. Es gibt Kleidung für sie und ihn und jedes Teil spiegelt die ehrliche Einstellung wider, die sowohl Arbeitern als auch Motorradfahrern zu eigen ist.

Zwei Highlights der neuen Kollektion:

Dickies x H-D Quilted Lined Eisenhower Jacket

Diese beliebte Dickies Jacke kehrt mit einem Harley-Davidson Upgrade zurück. Das Dickies x H-D Quilted Lined Eisenhower Jacket ist aus recyceltem, robustem und schwerem Twill-Mischgewebe gefertigt und warm gefüttert. Die Jacke verfügt über Dehnfalten am Rücken, vorgeformte Ärmel, einen Zweiwegereissverschluss vorn, eine D-Ring-Schlaufe an der inneren Brusttasche und einen mit verdeckten Druckknöpfen verschliessbaren Kragen, der unter der Motorradbekleidung nicht flattert. Die Unisex-Jacke ist mit Graphics verziert, die an das Gründungsdatum und die lange Tradition der beiden Marken erinnern.

Dickies x H-D Winged Bar & Shield Ribbed Tank

Cool bleiben war noch nie so einfach. Dank 100 Prozent atmungsaktiver Baumwolle in strukturierter Rippoptik und einer modern verkürzten Silhouette setzt das Dickies x H-D Winged Bar & Shield Ribbed Tank ein Statement – abgerundet durch das Dickies Branding und das Harley-Davidson Silver Wing Logo aus den 1930er-Jahren.

Die Dickies und Harley-Davidson Kollektion „Built to Outlast“ ist ab dem 22. April auf harley-davidson.com und dickies.com sowie bei ausgewählten Harley-Davidson Vertragshändlern erhältlich.

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