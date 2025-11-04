St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: Stromausfall in Lichtensteig, Wattwil und Brunnadern

Medienmitteilung | St.Gallen, 3. November 2025

Stromausfall in Lichtensteig, Wattwil und Brunnadern

Am Montag, 3. November 2025, kam es im Netz der SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) zu einem Stromausfall. Ein Kurzschluss im Netz der SAK führte zu einer automatischen Schalterauslösung im Unterwerk Wattwil. Die Folge war ein Stromausfall von 42 Minuten in den Gebieten Lichtensteig, Brunnadern und Teilen von Wattwil.

Der Stromausfall ereignete sich am Montag um 15:35 Uhr. Betroffen waren die Gebiete Lichtensteig, Brunnadern sowie Teile von Wattwil. Ursache war ein Brand in einer Transformatorenstation, welcher zu einem Kurzschluss führte. Vom Ausfall betroffen waren rund 920 Stromkunden. Um 16:17 Uhr war der Grossteil der betroffenen Kunden wieder mit Strom versorgt. Die sofort aufgebotenen Netzspezialisten konnten um 18:47 Uhr die Stromversorgung wieder flächendeckend herstellen.

Die SAK bedauert den Spannungsunterbruch und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

*****

Medienkontakt

SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG)

Silvia Brönnimann, Medienstelle

T +41 71 229 51 99

medien@sak.ch

*****

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen