Harley Feeling pur auf den Events des Jahres 2026

Motorrad fahren, Gemeinschaft spüren und Entertainment erleben mit Harley-Davidson

ZUG, 2. MÄRZ 2026 – Einmal mehr ruft Harley-Davidson im Jahr 2026 nicht nur die Freunde amerikanischer V-Twins, sondern alle Motorrad- und Partyfans dazu auf, Leidenschaft nach Art des Hauses zu erleben. Dazu bietet der reich bestückte Eventkalender Passendes für garantiert jeden Geschmack an: ausgedehnte Touren, freundschaftliche Charity-Aktionen und mitreissende Festivals.

Die von Harley-Davidson empfohlenen Highlights des Veranstaltungsjahres 2026

A P R I L

30. April–3. Mai, Harley-Davidson European Spring Rally, Senigallia, Italien

Nach dem grossen Erfolg der letztjährigen Rally fiel es Harley-Davidson nicht schwer, sich erneut für Senigallia zu entscheiden. Starke Livemusik, zahlreiche Aussteller und natürlich jede Menge Harleys werden den malerischen, an der italienischen Adria gelegenen Ort erbeben lassen.

M A I

3 . Mai, Love Ride, Dübendorf, Schweiz

Der Love Ride zählt zu den grössten Benefizaktionen der Schweizer Motorradszene. Der erwirtschaftete Reinerlös fliesst vollständig in Projekte, die Menschen mit Muskelerkrankungen oder anderen körperlichen Beeinträchtigungen unterstützen. Bei dem Festival sind Fans aller Marken ebenso willkommen wie Besucher ohne Motorradführerschein und natürlich Familien.

J U N I

4.–7. Juni, Magic Bike Rüdesheim, Rüdesheim, Deutschland

Wer das UNESCO-Welterbe Mittelrheintal noch nicht erlebt hat, sollte diesen Termin im Kalender rot anstreichen. Alle anderen kommen eh wieder, denn Jahr für Jahr erwartet die Motorradfans inmitten des prächtigen Rheingaus ein gewaltiges Programm.

11.–14. Juni, Summertime Party, Westerland (Sylt), Deutschland

Eine beeindruckende Parade, abendliche Bikerpartys, Livemusik, eine Händlermeile und ein buntes Rahmenprogramm mit Island Cruises verwandeln Deutschlands Trauminsel Nummer Eins in ein Biker-Märchenland mit völlig relaxter Atmosphäre.

18. – 21. Juni, European H.O.G. Rally, Cascais, PT

Drei oder vier Tage auf dem Motorrad bis zur Küste des wilden Atlantiks, die sich mehr als lohnen, denn Cascais empfängt seine Besucher mit einzigartiger Natur, faszinierenden Strassen und einer unvergleichlichen Party. Oder man fliegt einfach ganz bequem hin …

26.–28. Juni, Trucker & Country-Festival, Interlaken, Schweiz

Pures Cowboyfeeling in einer authentischen Westernstadt mit Saloon, Countrymusik und Line Dance. Natürlich dürfen jede Menge Bikes und Trucks nicht fehlen. Das alles ergibt eine einzigartige Wildweststimmung, die einen den Alltag im Nu vergessen lässt.

J U L I

8. – 12. Juli, Harley Days Willingen, Willingen, Deutschland

Ein Event, der innerhalb kürzester Zeit eine sagenhafte Erfolgsgeschichte schrieb und in diesem Jahr erstmals als echtes Harley-Davidson Festival geadelt wurde. Und was für eins – inmitten des Motorradparadieses Sauerland sind strahlende Gesichter garantiert.

10. – 12. Juli, Biker Days Basel, Basel, Schweiz

Ein Muss für alle Fans. Mit spektakulären Bikeshows, jeder Menge Musik, leckerem Streetfood und einem grossen Markt für schlichtweg alles rund ums Motorrad verwandelt sich die schöne Stadt unweit der Grenzen zu Frankreich und Deutschland in einen Garten Eden für Motorradfreunde.

2 4 .–2 6 . Juli, Harley Days Dresden, Dresden, Deutschland

In Dresden verschmilzt eine romantische Kulisse mit barocker Architektur und einem der schönsten historischen Stadtkerne Deutschlands zu einer unwiderstehlichen Harmonie. Und wenn die Harley Days Dresden die Stadt erobern, sorgt ein riesiges Programm aus Konzerten, Bikeshows, geführten Ausfahrten und einer eindrucksvollen Parade für Megastimmung.

A U G U S T

9. August, Harley-Davidson Ruhrpott Meeting, Hattingen, Deutschland

Vor der einzigartigen Kulisse des LWL-Industriemuseums Henrichshütte mit dem ältesten Hochofen des Reviers bietet das Ruhrpott Meeting mit Custombikes, grosser Händlermeile und viel Musik eine einzigartige Mischung aus Motorrad- und Industriekultur.

12.–16. August, Harley-Davidson Charity-Tour, Österreich

Unter dem Motto „Laut für die Leisen – stark für die Schwachen“ rollen Harleys, begleitet von zahlreichen Events und Stopps in verschiedenen Städten, durch Österreich. Jahr für Jahr werden dabei Spenden gesammelt, die muskelkranken Menschen und anderen Bedürftigen zugutekommen.

S E P T E M B E R

8.–13. September, European Bike Week, Faak am See, Österreich

Europas berühmtestes und grösstes Motorradfestival bietet eine knappe Woche lang Entertainment pur. Die Veranstaltung lockt jährlich eine sechsstellige Zahl von Fans an den türkisblauen Faaker See. Das Epizentrum bildet auch 2026 wieder das Harley Village und die umliegende alpine Region ist mit ihren Traumstrassen durch malerische Landschaften wie geschaffen zum Motorradwandern.

Im Jahr 2026 stehen Zweiradfans also wieder vor der Qual der Wahl – eine Harley-Davidson zu fahren ist dabei keineswegs verpflichtend. Schliesslich geht es um die pure Lust am Leben und dabei spielen weder die bevorzugte Marke noch Herkunft, Geschlecht, Beruf oder Alter eine Rolle. Weitere Details und Hinweise zur Teilnahme an den Festivals gibt’s auf den Websites der Veranstalter, auf H-D.com oder beim nächstgelegenen Harley-Davidson Vertragshändler.

Anbei finden Sie das vollständige Programm, einschliesslich der Veranstaltungen Open House und Bagger World Cup.

