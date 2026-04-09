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Harley-Davidson startet RIDE

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HARLEY-DAVIDSON STARTET RIDE

Eine neue weltweite Markenplattform ebnet den Weg für die Zukunft von Harley-Davidson und würdigt zugleich die Vergangenheit der Marke

MILWAUKEE (9. April 2026) – Mit der globalen Einführung von RIDE belebt Harley-Davidson die Marke neu. Dabei handelt es sich um eine überarbeitete Markenplattform, die mehr als ein Jahrhundert an Motorradkultur würdigt, für die Fahrer unserer Ära konzipiert ist und für Harley-Davidson den Weg in die Zukunft ebnet.

RIDE – auf Deutsch „Motorradfahren“ – ist mehr als ein Wort. Es ist die Idee, die Harley-Davidson definiert und antreibt, es sind die damit verbundenen Handlungen und Gefühle sowie die Einstellung zum Leben, die seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1903 fest mit der Marke verbunden sind. Es geht nicht nur um den Besitz eines Motorrads aus Milwaukee, sondern um eine wahre Gemeinschaft leidenschaftlicher Fahrer. Unter dem Begriff RIDE sollen Menschen zusammengebracht, Köpfe freigeblasen und Meilen in Geschichten verwandelt werden. Damit unterstreicht RIDE die enorme Bedeutung des Lebens auf zwei Rädern.

„Ich freue mich, die Plattform RIDE als Neustart der Marke im Vorfeld der Einführung unserer Unternehmensstrategie im Mai zu lancieren. RIDE feiert den Spass und die Freude, die Menschen beim Fahren des unserer Meinung nach besten Motorrads der Welt, einer Harley-Davidson, erleben“, erläutert Artie Starrs, President und Chief Executive Officer von Harley-Davidson.

Mit dem Start von RIDE präsentiert sich Harley-Davidson in einer neuen visuellen Identität, deren Kern die Rückkehr des klassischen Bar & Shield Logos bildet – eine Hommage an die Anfänge des Unternehmens und ein Zeichen dafür, welche Rolle die Historie weiterhin bei der Gestaltung der Zukunft spielt.

Das Debüt der Plattform wird mit einem Video zum Kultsong „On the Road Again“ von Willie Nelson zum Leben erweckt, das unverfälschte, authentische Aufnahmen von echten Fahrern und die Freude an RIDE, dem Fahren eines Motorrads, zeigt. Der Spot beleuchtet den Spirit der Strasse und die Lebensweise, die ihn umgibt – eine Gemeinschaft, die Harley-Davidson ins Leben rief und auch in Zukunft fördert.

Seit über einem Jahrhundert definiert Harley-Davidson, was es bedeutet, Motorrad zu fahren. RIDE ist das nächste Kapitel, das jedem Fahrer den Weg ebnet – denjenigen, die von Anfang an dabei waren, und allen, die bereit sind, sich der Gemeinschaft anzuschliessen. Das Fazit: mehr Biker, mehr Motorradtouren, mehr Freiheit und mehr Geschichten, die es zu erzählen gilt.

Hier findet man das RIDE-Video in voller Länge.

PRESSEKONTAKTE HARLEY-DAVIDSON INTL. : Jenni Coats / jenni.coats@harley-davidson.com Lede Company / harley@ledecompany.com

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