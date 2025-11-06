RYXECUTIVES

RYXECUTIVES ernennt Magdalena Ulleram zur Partnerin

Wien/Berlin (ots)

RYXECUTIVES, eine auf die Besetzung von Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und Private-Equity-Umfeld spezialisierte Personalberatung, gibt die Ernennung von Magdalena Ulleram zur Partnerin bekannt.

Mit dieser Beförderung würdigt das Unternehmen ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement für exzellente Beratung und Mandantenbetreuung.

Magdalena Ulleram hat sich in den vergangenen Jahren als zentrale Ansprechpartnerin für unsere Mandanten und Kandidaten etabliert. Unter ihrer Führung wurden zahlreiche Mandate auf Top-Management-Ebene erfolgreich besetzt.

„Wir freuen uns sehr, Magdalena Ulleram in unserem Partnerkreis zu begrüßen. Sie steht für die Werte und Beratungsqualität, die unser Haus auszeichnen – strategisches Denken, Integrität sowie hohe Klienten- und Kandidatenorientierung, verbunden mit Leidenschaft für exzellente Ergebnisse bei der Besetzung von Schlüsselpositionen unserer internationalen Klienten im Rahmen von anspruchsvollen Executive Search-Projekten“, sagt Vsevolod Rychagov, Managing Partner von RYXECUTIVES.

Magdalena Ulleram ergänzt: „Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, die Entwicklung von RYXECUTIVES künftig in Partnerverantwortung mitzugestalten. Mein Ziel ist es, unseren Beitrag zum langfristigen Erfolg unserer Klienten und Kandidaten, sowie zur Förderung von Vielfalt in Führungspositionen weiter auszubauen.“

Mit der Ernennung von Magdalena Ulleram unterstreicht RYXECUTIVES sein kontinuierliches Wachstum und seine Strategie, Führungspositionen aus den eigenen Reihen zu entwickeln und langfristig zu fördern.

Über RYXECUTIVES:

RYXECUTIVES ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf die Besetzung von Executive-Positionen im Professional-Services-, Corporate- und Private-Equity-Umfeld. Das Unternehmen unterstützt nationale und internationale Klienten bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen von Standorten Wien und Berlin.