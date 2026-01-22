Harley-Davidson Switzerland GmbH

Harley-Davidson Bagger World Cup bestätigt weitere Teams, gibt das Wochenendformat bekannt und startet den Ticketverkauf

HARLEY-DAVIDSON BAGGER WORLD CUP BESTÄTIGT WEITERE TEAMS, GIBT DAS WOCHENENDFORMAT BEKANNT UND STARTET DEN TICKETVERKAUF

ZUG, 22. JANUAR 2026 – In Zusammenarbeit mit der MotoGP gibt Harley-Davidson eine Reihe wichtiger Meilensteine für die erste Saison des Harley-Davidson Bagger World Cups bekannt: Die vorläufige Startaufstellung wird erweitert, das offizielle Wochenendformat bestätigt und Ticketpakete für alle sechs Rennwochenenden der 2026er-Meisterschaft gehen in den Verkauf.

VORLÄUFIGES STARTERFELD WÄCHST WEITER

Harley-Davidson bestätigt Vereinbarungen mit Nitiracing, einem Raceteam aus Indonesien, das sich auf der vorläufigen Teilnehmerliste den bereits bestätigten Teams Saddlemen Race Development (USA), Cecchini Racing Garage (Italien) und Joe Rascal Racing (Australien) anschliesst.

Nitiracing tritt als erstes indonesisches Team in den Bagger World Cup ein und präsentiert sich mit dieser neuen, mutigen Idee im globalen Motorsport. Auf der Basis seiner nationalen Entwicklung im Rennzirkus und seiner professionellen Teamarbeit steht Nitiracing für Indonesiens Ambitionen, auf internationaler Ebene zu konkurrieren, zu wachsen und eine Führungsrolle zu übernehmen. Das Raceteam verbindet indonesisches/nationales Erbe mit moderner Rennsportkompetenz, bringt frische Energie und globale Visionen mit und will sich langfristig im internationalen Motorradrennsport engagieren.

Ein weiterer Booster für die für die Premieren-Saison besteht darin, dass Joe Rascal Racing die Genehmigung erhielt, statt mit zwei jetzt mit drei Fahrern teilzunehmen, was die Startaufstellung für die Debütsaison entsprechend vergrössert.

„Mit dem Neuzugang von Nitiracing und der Genehmigung eines dritten Fahrers für Joe Rascal Racing umfasst die vorläufige Teilnehmerliste nun vier Teams und neun Fahrer“, erläutert Jeffrey Schuessler, Global Director of Racing Programs bei Harley-Davidson. „Das gibt uns eine starke und wettbewerbsfähige Basis für das erste Jahr und angesichts der laufenden Gespräche mit weiteren Teams sind wir hinsichtlich des weltweiten Interesses zuversichtlich, die Serie auf strukturierte und nachhaltige Weise weiter ausbauen zu können.“

Eine vorläufige Fahreraufstellung wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

VORLÄUFIGES WOCHENENDFORMAT

Harley-Davidson und die MotoGP bestätigten das vorläufige Wochenendformat für die Saison 2026.

Bei den Grands Prix in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, Grossbritannien, Spanien und Österreich wird das Wochenende einem dreitägigen Schema folgen:

Freitag: Freies Training 1 (FP1) und Freies Training 2 (FP2)

Samstag: Qualifying-Sessions mittags, gefolgt von Rennen 1 am Nachmittag unmittelbar nach dem MotoGP Tissot Sprint

Sonntag: Rennen 2, je nach Veranstaltung entweder vormittags oder nachmittags

Für den Grand Prix von Italien in Mugello gilt ein anderes Schema:

Freitag: FP1, FP2 und Qualifying

Samstag: Rennen 1 und Rennen 2

TICKETPAKETVERKAUF JETZT GEÖFFNET

Ab sofort sind spezielle Ticketpakete für alle sechs Veranstaltungen des Harley-Davidson Bagger World Cup erhältlich, die Fans einen exklusiven Zugang eröffnen und besondere Erlebnisse während der gesamten ersten Saison bieten.

Jedes Ticketpaket beinhaltet:

Zugang zu einer Harley-Davidson Tribüne

Spezielle Motorradparkplätze

Helm- und Jackenaufbewahrung (je nach Verfügbarkeit)

Exklusives Harley-Davidson Fanpaket

Zugang zum Fahrerlager und zu den Boxen

Zugang zur MotoGP und zur neuen Harley-Davidson Fan Zone

Die Preise und die Verfügbarkeit sind auf den jeweiligen Grand-Prix-Veranstaltungsseiten zu finden:

Da die Anzahl der Ticketpakete begrenzt ist, wird Fans empfohlen, sich frühzeitig einen Platz zu sichern.

ÜBER DEN HARLEY-DAVIDSON BAGGER WORLD CUP

Der Harley-Davidson Bagger World Cup ist die erste globale Rennserie, die ausschliesslich High-Performance-Baggern von Harley-Davidson gewidmet ist und als bedeutende Support Championship an ausgewählten MotoGP Wochenenden in Nordamerika und Europa ausgetragen wird.

Die Rennmotorräder des Bagger World Cups basieren auf der Harley-Davidson Grand American Touring Plattform und wurden von Harley-Davidson Factory Racing zu speziell für den Rennsport geeigneten Maschinen umgebaut.

Jede Rennmaschine ist im Stil der Road Glide gehalten und verfügt über:

einen rennfertig modifizierten Milwaukee-Eight 131R V-Twin

speziell entwickelte Fahrwerks-, Brems- und Elektronikpakete

eine umfassende Gewichtsreduzierung und aerodynamische Modifikationen

eine Leistung von über 200 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von rund 300 km/h

Es handelt sich um optisch beeindruckende und technisch ausgereifte Rennmaschinen, die eine einzigartige Mischung aus amerikanischem V-Twin-Charakter, Weltklasse-Power und unverwechselbarer Präsenz auf der Rennstrecke darstellen und sich von allen anderen Motorrädern unterscheiden, die derzeit in der MotoGP vertreten sind.

