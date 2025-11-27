Harley-Davidson Switzerland GmbH

Die besten Harley-Davidson Geschenkideen für Weihnachten

Entspannte Feiertage mit dem 2025er H-D Geschenkeführer

ZUG, 27. NOVEMBER 2025 – Der 2025er Harley-Davidson Geschenkeführer bringt an den Festtagen zusätzliche PS auf den Asphalt. Von starken Accessoires fürs Biken bis zu exklusiven H-D Produkten – das Weihnachtssortiment begeistert alle, die für das Erlebnis auf zwei Rädern brennen.

GESCHENKE FÜRS MOTORRAD

Wer ausser dem Wohnzimmer auch das Motorrad schmücken will, liegt mit H-D Parts and Accessories goldrichtig. Etwa mit den beheizbaren Kahuna Lenkergriffen (Nr.: 56100318, D.: 403 €, A.: 406 €, CH.: 427 CHF) und der Onyx Premium Gepäck-Tagestasche (Nr.: 93300104, D.: 186 €, A.: 188 €, CH.: 198 CHF) – perfekten Features, um den Kurztrip bei jedem Wetter zu geniessen.

GESCHENKE FÜR FAHRERINNEN UND FAHRER

Geschenke, die garantiert nicht weiterverschenkt werden, sind die H-D Chore Motorradjacke (Nr.: 97176-25VM, D.: 383 €, A.: 386 €, CH.: 406 CHF) und die H-D Operative 2.0 Motorrad-Hemdjacke (Nr.: 97170-25VM, D.: 351 €, A.: 354 €, CH.: 372 CHF). Zum unmissverständlichen Style der beiden Jackets gesellen sich kaum spürbare und dennoch megasichere D3O-Ghost-Protektoren, damit Biker nicht nur auf der Strasse, sondern auch auf der nächsten Party eine gute Figur machen.

GESCHENKE FÜR FANS

Heisser als Maronen vom Weihnachtsmarkt sind das Heritage Mechanics Jacket (Nr.: 97431-25VM, D.: 217 €, A.: 219 €, CH.: 230 CHF) und das Willie G. Skull Water Repellent Softshell Jacket (Nr.: 99058-25VM, D.: 176 €, A.: 178 €, CH.: 187 CHF), die klassischen Look und mollige Wärme für die Events an den Feiertagen bieten. Und Frauen, die nicht auf Langeweile stehen, lassen sich nur zu gern mit der Open Bar & Shield Strass-Schultertasche (Nr.: 98480-25LW, D.: 92 €, A.: 93 €, CH.: 98 CHF), oder dem Harley Holidays Geschenkeset Cloud Dancer (Nr.: 97783-25VW, D.: 75 €, A.: 75 €, CH.: 79 CHF) verwöhnen.

GESCHENKE BIS 65 €/CHF

Jede Menge Geschenk fürs Geld gibt’s mit einer trendigen Women’s Velour Ballcap (Nr.: 97778-25VW, D.: 47 €, A.: 48 €, CH.: 50 CHF) oder dem Milwaukee Iron Eagle Long Sleeve T-Shirt (Nr.: 96795-25VM, D.: 61 €, A.: 62 €, CH.: 65 CHF). Und wer sich bezüglich der Grösse schlichtweg nicht sicher ist, wählt einfach den H-D Ride Free Schal (Nr.: 97755-25VM, D.: 54 €, A.: 55 €, CH.: 57 CHF) oder das edle Willie G. Skull Ziermedaillon (Nr.: 14101831, D. und A.: 47 €, CH.: 49 CHF) fürs Bike.

GESCHENKE MIT ZWEI RÄDERN

Weihnachtsmänner nutzen für die Langstrecke den Schlitten, Biker verwenden Motorräder – etwa die vom Milwaukee-Eight 117 angetriebene 2026er Road Glide, die mit ultimativem Komfort wie dem Infotainmentsystem Skyline OS und mit zahlreichen Assistenzsystemen aufwartet. Reichlich davon bietet auch die im coolen Customstil gehaltene 2026er Low Rider S, die vom kraftvollen Milwaukee-Eight 117 High Output befeuert wird. Und als Alternative für Einsteiger in die Welt von Harley-Davidson macht sich die 2026er Nightster prima unterm Baum.

Weitere Geschenkideen findet man beim nächstgelegenen Harley-Davidson Vertragshändler oder online unter Harley-Davidson.com.

*Alle Details zu den einzelnen Produkten im beigefügten PDF.

