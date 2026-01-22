Harley-Davidson Switzerland GmbH

Dunlop liefert die Reifen für den Harley-Davidson Bagger World Cup

Die neue internationale Rennserie mit zwölf Rennen startet vom 27. bis zum 29. März auf dem Circuit of The Americas

ZUG, 22. JANUAR 2026 – Dunlop wird offizieller Reifenlieferant des Harley-Davidson Bagger World Cups 2026, der weltweit ersten Rennserie, die exklusiv mit leistungsstarken Harley-Davidson Baggern ausgerichtet wird. Dunlop wird nicht nur alle Reifen für die Meisterschaft liefern, sondern auch den vollständigen Reifenservice an der Rennstrecke übernehmen und das Contingency Program für die Rennserie unterstützen.

„Die Partnerschaft zwischen Harley-Davidson und Dunlop im Bagger World Cup folgt auf eine Erfolgsgeschichte als Meisterschaftssieger“, kommentiert Jeff Schuessler, Global Director Racing Programs bei der Harley-Davidson Motor Company. „Dunlop steuert seit dem Debüt der MotoAmerica Mission King of the Baggers Championship im Jahr 2021 die Reifen für die Harley-Davidson x Dynojet Factory Race Teams bei und gemeinsam haben wir gerade die Fahrer- und Teamtitel 2025 gewonnen. Das Unternehmen ist mit den Anforderungen vertraut, die unsere leistungsstarken und agilen Race-Bagger an Reifen stellen. Das macht Dunlop zu einem idealen Partner für den neuen Harley-Davidson Bagger World Cup.“

Auf der Basis seiner Rennsporttradition und seiner jüngsten Erfahrungen mit Baggern wird Dunlop spezielle Rennreifen liefern, die für den Betrieb von Hochleistungs-Baggern auf anspruchsvollen Rennstrecken entwickelt wurden.

„Wir treten gemeinsam auf die globale Bühne und Dunlop ist dabei mehr als ein Reifenzulieferer. Wir sind ein technischer Partner, der dabei hilft, neue Herausforderungen zu meistern und den Umfang, die Sichtbarkeit und die sportlichen Ambitionen des Harley-Davidson Bagger World Cups zu steigern“, fügt Mike Buckley, Senior Vice President Sales/Marketing bei Dunlop, hinzu.

Das Reifenpaket entspricht den Dimensionen, die sich auf dem Spitzenniveau im Bagger-Rennsport bewährt haben:

Vorn: 120/75 R17

Hinten: 200/65 R17

Das Contingency Program des Harley-Davidson Bagger World Cups wird von Dunlop Tires unterstützt und verwaltet. Es unterstreicht sowohl das langjährige Engagement des Reifenherstellers für den Rennsport als auch die Leistung der Topfahrer im internationalen Motorsport.

Durch das Contingency Race Program profitieren Teams und Fahrer, die am Harley-Davidson Bagger World Cup teilnehmen, in Form von Geldprämien und Leistungsboni von einem Gesamtpreisgeld von 250'000 US-Dollar (ca. 198'072 CHF). Fahrer, die in einem Rennen die Plätze eins bis zehn belegen, erhalten gestaffelte Prämien, wobei der Sieger der Meisterschaft am Saisonende einen Bonus von 25'000 US-Dollar (ca. 19'807 CHF) erhält.

Der Harley-Davidson Bagger World Cup umfasst sechs Doppelrennen, die während der MotoGP Wochenenden stattfinden, also insgesamt zwölf Rennen über die gesamte Saison. Bei dieser Weltmeisterschaft treten Teams mit mehreren Fahrern auf identischen, vom Harley-Davidson x Dynojet Factory Race Team vorbereiteten, rennfertigen Harley-Davidson Road Glide Bikes gegeneinander an. Die Rennmaschinen wurden für hohe Geschwindigkeiten und maximale Agilität renntauglich modifiziert und mit Screamin’ Eagle Milwaukee-Eight 131 Performance Crate Motoren ausgestattet. Sie wiegen rund 280 kg, leisten mehr als 200 PS und erreichen auf Rennstrecken Geschwindigkeiten von über 300 km/h – die Basis eines spannenden Rennformats, das sich von allem unterscheidet, was derzeit im MotoGP Kalender zu finden ist.

Der Harley-Davidson Bagger World Cup wird auf einigen der berühmtesten Rennstrecken der Welt ausgetragen. Der Kalender für 2026 umfasst:

Grand Prix of The Americas , Circuit of The Americas , Austin (Texas), USA, 27. bis 29. März

, , Austin (Texas), USA, 27. bis 29. März Grand Prix of Italy , Autodromo Internazionale del Mugello , Mugello, Italien, 29. bis 31. Mai

, , Mugello, Italien, 29. bis 31. Mai Grand Prix of the Netherlands , TT Circuit Assen , Assen, Niederlande, 26. bis 28. Juni

, , Assen, Niederlande, 26. bis 28. Juni Grand Prix of the United Kingdom , Silverstone Circuit , Silverstone, Grossbritannien, 7. bis 9. August

, , Silverstone, Grossbritannien, 7. bis 9. August Grand Prix of Aragón , Circuito MotorLand Aragón , Alcañiz, Spanien, 28. bis 30. August

, , Alcañiz, Spanien, 28. bis 30. August Grand Prix of Austria, Red Bull Ring, Spielberg, Österreich, 18. bis 20. September – Championship-Finale

Derzeit wird die Aufstellung der Teams finalisiert, weitere Updates folgen in den kommenden Wochen.

