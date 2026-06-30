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1. August-Brunch auf dem Bauernhof «Das Beste vom Hof zum Nationalfeiertag»

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Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 30. Juni 2026

1. August-Brunch auf dem Bauernhof «Das Beste vom Hof zum Nationalfeiertag»

Am Nationalfeiertag öffnen Bauernfamilien in der ganzen Schweiz ihre Hoftore und laden zu einem besonderen Start in den 1. August ein. Beim traditionellen 1. August-Brunch entsteht auf den Höfen eine Atmosphäre voller Gastfreundschaft, Genuss und Begegnung. Zwischen frischem Brot, hofeigenen Spezialitäten und regionalen Köstlichkeiten wird der Bauernhof zum Ort des Zusammenseins – mitten in der Natur, nah an den Menschen und an der Herkunft der Lebensmittel.

Der traditionelle 1. August-Brunch verbindet Genuss mit Einblicken in das Leben auf dem Bauernhof. Aufgetischt werden frische und hausgemachte Spezialitäten aus regionaler Produktion – vom selbstgebackenen Brot über Milchprodukte und Käse bis hin zu Konfitüren und warmen Gerichten. Jeder Hof erzählt dabei seine eigene kulinarische Geschichte.

Zwischen Stall, Küche und Festtischen entsteht eine ungezwungene Atmosphäre, in der Gäste den Bauernhof aus nächster Nähe erleben. Gespräche mit den Gastgeberfamilien, Tiere auf der Weide und der Blick auf die Herkunft der Lebensmittel machen den Anlass zu einem authentischen Erlebnis.

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist ein Projekt von «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» und seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Nationalfeiertags. Er verbindet Menschen aus Stadt und Land, zeigt die Vielfalt der Schweizer Landwirtschaft und macht den Zusammenhang zwischen Genuss und Herkunft erlebbar.

Online-Tickets bequem buchen

Bei einigen Höfen ist der Ticketkauf online über eine Ticketplattform möglich. Unter www.tickets.schweizerbauern.ch finden Interessierte alle teilnehmenden Höfe mit Informationen zum Angebot, zur Anreise und zu den verfügbaren Plätzen. Wer sich seinen Platz frühzeitig sichert, profitiert von einer entspannten Planung und unterstützt gleichzeitig die Gastgeberinnen und Gastgeber bei den Vorbereitungen.

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – frühes Buchen lohnt sich.

Alle Informationen und die Buchung sind unter www.tickets.schweizerbauern.ch verfügbar

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