Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Paul Boesch Kunstpreis 2026

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Paul Boesch Kunstpreis 2026

an Raphael Hefti

Liebe Medienschaffende

Raphael Hefti (*1978 in Biel, Schweiz) erhält den Paul Boesch Kunstpreis 2026, der das Schaffen einer/eines Schweizer Künstler:in im Bereich Bildende Kunst auszeichnet. Die Auszeichnung ist mit insgesamt CHF 50’000 dotiert.

Raphael Hefti zählt zu den international profiliertesten Schweizer Künstler:innen seiner Generation. Im Zentrum seines Schaffens steht die Auseinandersetzung mit industriellen Materialien und Herstellungsprozessen, die er gezielt verfremdet und in einen künstlerischen Kontext überführt. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Produktionsbetrieben entwickelt er Werke, die die Grenzen zwischen Kunst, Handwerk und Industrie neu ausloten.

Die Preisverleihung, zu der wir Sie herzlich einladen, findet am Dienstag, 25. August 2026, im Kunstmuseum Bern statt.

Die Medienmitteilung mit Informationen zum Künstler und zum Kunstpreis sowie das Pressebild finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Freundliche Grüsse

Dr. Anne-Cécile Foulon

Abteilungsleiterin Kommunikation & Marketing

Bildnachweis: Raphael Hefti, zvg

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