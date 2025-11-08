Lidl entlastet Schweizer Haushalte / Detailhändler setzt neues Preisniveau bei Haushaltsprodukten

LIDL Schweiz

Ab dem 8. November 2025 senkt Lidl Schweiz dauerhaft die Preise für wichtige Haushaltsprodukte wie Waschmittel und Geschirr-Reiniger-Tabs um bis zu 20 Prozent. Der Detailhändler setzt damit seine Preisführerschaft fort.

Nach Preissenkungen wie bei Kaffee, Bananen, Schokolade, Croissants oder Pasta folgen ab Samstag, 8. November 2025 Wasch- und Reinigungsmittel. Ob beim Abwasch, beim Fensterputzen oder beim Wäschewaschen - Haushaltsprodukte sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sieht sich Lidl Schweiz in der Verantwortung, durch diese strategische Entscheidung die Ausgaben seiner Kundschaft zu entlasten.

Die Preissenkungen gelten ab dem 8. November 2025 und sind dauerhaft.

Preissenkungen ab 8.11.2025 Produkt Maxitrat Waschmittel

Preis alt 3.49 CHF

Preis neu 2.99 CHF

Differenz - 16%

Produkt W5 Geschirr-Reiniger-Tabs

Preis alt 5.08 CHF

Preis neu 4.29 CHF

Differenz - 18%

Produkt W5 Klarspüler

Preis alt 1.79 CHF

Preis neu 1.49 CHF

Differenz - 20%

Produkt W5 Glasreiniger

Preis alt 1.45 CHF

Preis neu 1.29 CHF

Differenz - 12%

Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, betont: "Wir bauen unsere Preisführerschaft konsequent aus und erweitern sie auf strategisch wichtige Non-Food-Kategorien. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld beweisen wir mit der Qualität unserer Produkte, dass hohe Standards und Tiefstpreise kein Widerspruch sind."

Lidl Schweiz als Preisführer

Lidl Schweiz unterstreicht seine Marktführerschaft im Tiefpreissegment: Mit diesen Tiefpreissenkung bekräftigt Lidl Schweiz sein Ziel, den Kundinnen und Kunden dauerhaft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schweizer Markt und über das gesamte Sortiment hinweg zu bieten. Die einzelnen Produkte der Preissenkungskampagne von Lidl Schweiz sind in den verlinkten Medienmitteilungen zusammengefasst:

