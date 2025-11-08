Lidl entlastet Schweizer Haushalte
Detailhändler setzt neues Preisniveau bei Haushaltsprodukten
Weinfelden (ots)
Ab dem 8. November 2025 senkt Lidl Schweiz dauerhaft die Preise für wichtige Haushaltsprodukte wie Waschmittel und Geschirr-Reiniger-Tabs um bis zu 20 Prozent. Der Detailhändler setzt damit seine Preisführerschaft fort.
Nach Preissenkungen wie bei Kaffee, Bananen, Schokolade, Croissants oder Pasta folgen ab Samstag, 8. November 2025 Wasch- und Reinigungsmittel. Ob beim Abwasch, beim Fensterputzen oder beim Wäschewaschen - Haushaltsprodukte sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. In Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sieht sich Lidl Schweiz in der Verantwortung, durch diese strategische Entscheidung die Ausgaben seiner Kundschaft zu entlasten.
Die Preissenkungen gelten ab dem 8. November 2025 und sind dauerhaft.
Preissenkungen ab 8.11.2025 Produkt Maxitrat Waschmittel
Preis alt 3.49 CHF
Preis neu 2.99 CHF
Differenz - 16%
Produkt W5 Geschirr-Reiniger-Tabs
Preis alt 5.08 CHF
Preis neu 4.29 CHF
Differenz - 18%
Produkt W5 Klarspüler
Preis alt 1.79 CHF
Preis neu 1.49 CHF
Differenz - 20%
Produkt W5 Glasreiniger
Preis alt 1.45 CHF
Preis neu 1.29 CHF
Differenz - 12%
Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, betont: "Wir bauen unsere Preisführerschaft konsequent aus und erweitern sie auf strategisch wichtige Non-Food-Kategorien. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld beweisen wir mit der Qualität unserer Produkte, dass hohe Standards und Tiefstpreise kein Widerspruch sind."
Lidl Schweiz als Preisführer
Lidl Schweiz unterstreicht seine Marktführerschaft im Tiefpreissegment: Mit diesen Tiefpreissenkung bekräftigt Lidl Schweiz sein Ziel, den Kundinnen und Kunden dauerhaft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schweizer Markt und über das gesamte Sortiment hinweg zu bieten. Die einzelnen Produkte der Preissenkungskampagne von Lidl Schweiz sind in den verlinkten Medienmitteilungen zusammengefasst:
Lidl Schweiz: Historischer Tiefpreis bei Pasta-Zutaten - Lidl Schweiz
Lidl Schweiz senkt Preise für ein beliebtes Kindermenü - Lidl Schweiz
Preissenkung bei Lidl Schweiz: Mozzarella dauerhaft günstiger - Lidl Schweiz
Lidl Schweiz senkt Schokoladenpreise - Lidl Schweiz
Lidl Schweiz senkt Preise bei Softdrinks - Lidl Schweiz
Lidl Schweiz senkt Preise bei Energy Drinks - Lidl Schweiz
Preis-Offensive geht weiter: Lidl Schweiz senkt Brotpreise dauerhaft - Lidl Schweiz
Lidl Schweiz setzt neue Tiefpreis-Standards - Lidl Schweiz
Pressekontakt:
Medienstelle
Dunantstrasse 15
8570 Weinfelden
Tel.: +41 (0)71 627 82 00
E-Mail: media@lidl.ch