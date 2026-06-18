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Stellungnahme zur aktuellen Situation auf dem Schweinemarkt in der Schweiz

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Medienmitteilung

18. Juni 2026, Sempach (LU)

Stellungnahme zur aktuellen Situation auf dem Schweinemarkt in der Schweiz

Situation auf dem Schweinemarkt

Bereits seit Herbst 2025 werden in der Schweiz mehr Schweine produziert als der Markt aufnehmen kann. Diese Überproduktion führt zu Verwerfungen im Markt. In der Folge sind die Preise für die Produzenten auf einen noch nie dagewesenen Tiefstand gefallen. Diese schwierige Situation belastet die ganze Branche und deren Akteure.

Massnahmen zur Entlastung des Schweinemarktes

Unter der Führung des Produzentenverbandes Suisseporcs erarbeitet eine branchenübergreifende Arbeitsgruppe Massnahmen zur Entlastung des Schweinemarktes. Für die Umsetzung dieser Massnahmen wurde Anfang 2026 ein Fonds errichtet. Die Mittel stammen von den Schweineproduzenten und werden zur Finanzierung von Marktentlastungsmassnahmen verwendet. Jede Woche tagt eine paritätische Kommission unter der Leitung von Suisseporcs und legt die Entlastungsmassnahmen und die entsprechenden Ausgleichsbeiträge fest.

Massnahmen zur kurzfristigen Entlastung des Schweinemarktes

Die Tiefkühllager der Verarbeiter konnten durch den Export von 450 Tonnen Schweinefleisch entlastet werden. Zusätzlich wird vorgesehen, ab Woche 26 während 10 Wochen total 18'000 Schweine in Hälften zu exportieren. Ebenfalls wird die Vermarktung von 15'000 Mastferkeln im In- und Ausland geplant. Die inländische Nachfrage nach Spanferkeln wird neu zu 100 % mit Schweizer Tieren abgedeckt, während diese in den Vorjahren mangels Verfügbarkeit importiert wurden.

Die eingeleiteten Massnahmen dienen der kurzfristigen Entlastung des Schweinmarkts. Sie sind notwendig, um auch in der aktuellen Situation eine korrekte Belegung der Schweineställe sicherzustellen.

Langfristige Lösung angestrebt

Parallel zu diesen kurzfristigen Massnahmen wird der Schweizer Bauernverband alle Entscheidungsträger der Branche zu einem runden Tisch einladen. Ziel ist, dass die Branche langfristige Lösungen erarbeitet, um den Schweinemarkt nachhaltig ins Gleichgewicht zu bringen.

Über Suisseporcs

Suisseporcs ist der Schweizerische Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband. Er vertritt die Interessen der Schweinehaltenden in der Schweiz. Das Ziel des Verbands sind faire Marktbedingungen, zukunftsorientierte Rahmenbedingungen sowie eine nachhaltige Schweinehaltung, die Mensch, Tier und Umwelt gerecht wird.

www.suisseporcs.ch

Kontakt und Auskunft Suisseporcs Allmend 10 6204 Sempach

Stefan Müller, Geschäftsführer Telefon +41 41 462 65 91