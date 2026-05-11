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Recuperare (molto) denaro invece di regalarlo!

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Comunicato stampa

Recuperare (molto) denaro invece di regalarlo!

Ogni anno la Confederazione stanzia tra i 60 e i 70 milioni di franchi per rimborsare l'imposta sugli oli minerali alle aziende agricole. Per ogni azienda ciò può equivalere a diverse migliaia di franchi! Finora solo una piccola parte delle aziende ha effettuato la registrazione necessaria. Non registrarsi significa rinunciare a una somma considerevole. Inoltre, ciò potrebbe compor-tare che la Confederazione riduca i fondi e che questi vadano persi per sempre.

Tra maggio e giugno, le aziende agricole possono richiedere alla Confederazione il rimborso dell'imposta sugli oli minerali relativa all'anno precedente. A tal fine è ora necessaria un’unica registrazione. Solo una piccola parte dei titolari di aziende agricole ha però effettuato tale registrazione ad oggi. Chi non è registrato non può presen-tare una domanda di rimborso! Chi si attiva subito può ancora recuperare i fondi a cui ha diritto per il rimborso del 2025. Si tratta di importi ingenti che, a seconda delle dimensioni dell'azienda, possono ammontare a diverse migliaia di franchi.

Farlo da sé o delegare

La registrazione va effettuata una sola volta sulla nuova piattaforma Taxas dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. I dettagli sulla procedura di registrazione sono disponibili sul sito web (D,F) dell’Unione Svizzera dei Contadini alla voce «Imposta sugli oli minerali». In linea di principio è possibile effettuare la registrazione autonomamente. Chi necessita di assistenza può rivolgersi al proprio fiduciario o al servizio di consulenza agricola. Sia la registrazione che la presentazione della domanda possono essere delegate e svolte da una persona di fiducia, ad esempio un fiduciario o un servizio specializzato.

Non aspettare!

È importante tenere presente che l'elaborazione della registrazione richiede alcuni giorni. Una volta completata l’iscrizione, riceverete un codice di registrazione per posta. Il rimborso vero e proprio potrà essere richiesto fino al 30 giugno. A partire da luglio non sarà quindi più possibile ottenere un rimborso per il 2025. È uno sforzo che vale la pena fare. I fondi totali a disposizione a cui hanno diritto le aziende agricole sono tra 60 e 70 milioni di franchi. Chi non recupera il denaro, rinuncia a una somma considerevole. Esiste inoltre il rischio che la Confede-razione riduca o riassegni i fondi, che di conseguenza andrebbero persi per sempre.

Che cos’è AGOV e perché conviene utilizzarlo?

AGOV è il nuovo sistema di accesso alle piattaforme amministrative della Svizzera. Consente di accedere ai ser-vizi online della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. È possibile utilizzare AGOV anche per accedere alle diverse piattaforme digitali dedicate all’agricoltura. Funziona senza la classica password ed è quindi considerato più pratico e sicuro. Il modo più semplice per utilizzarlo è tramite l’«Access App» di AGOV sullo smartphone. Chi utilizza AGOV per la prima volta deve registrarsi. Dopodiché è molto semplice. Se si desidera accedere a una piattaforma online delle autorità, basta scansionare con l'app il codice QR visualizzato e confermare l'accesso, ad esempio con i propri dati biometrici (volto o impronta digitale) o con un PIN.