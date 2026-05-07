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49. Delegiertenversammlung von Suisseporcs

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Medienmitteilung

49. Delegiertenversammlung von Suisseporcs

Suisseporcs hat die diesjährige Delegiertenversammlung am 6.Mai 2026 abgehalten. Die Delegierten werden am 27. Mai 2026 an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung über das Konzept für einen nachhaltig gesunden Schweinemarkt abstimmen. Der eingeladene Gastreferent Dr. Torsten Staack, Geschäftsführer ISN Deutschland, musste seinen Besuch und sein Referat leider kurzfristig absagen.

Unter der Leitung des Präsidenten Andreas Bernhard wurde die ordentliche Delegiertenversammlung in St. Urban LU durchgeführt. 106 anwesende Delegierte und rund 90 Gäste nahmen an der Versammlung teil. Im historischen Saal des Klosters wurden die ordentlichen Geschäfte wie das Protokoll der letzten Versammlung, der Jahresbericht des Präsidenten, die Jahresrechnung 2025 und das Budget 2026 genehmigt.

Delegierte stimmen am 27. Mai 2026 über das Konzept Mengensteuerung ab

Ein Antrag des Vorstandes der Sektion Ostschweiz wurde von einer Mehrheit der Delegierten nach einer intensiven Diskussion abgelehnt. Somit wird die geplante, ausserordentliche Delegiertenversammlung zur Abstimmung über das Konzept Mengensteuerung für einen nachhaltig gesunden Schweinemarkt am 27. Mai 2026 in Olten stattfinden. Das genannte Konzept und das dazugehörende Reglement werden detailliert vorgestellt und die Delegierten werden nach einer Diskussion über diese Mengensteuerung in Produzentenhand abstimmen. Für den Beschluss wird es eine 2/3 – Mehrheit brauchen.

Wahlen Zentralvorstand

Neu in den Zentralvorstand wurde Ivo Wolfisberg aus Hohenrain LU gewählt. Der Zentralvorstand wurde bestätigt. Die Sektionspräsidenten sind von Amtes wegen im Zentralvorstand. So vertreten Thomas Kempf, Benken die Ostschweiz, Roman Winiger, Neudorf die Zentralschweiz und Michael Fankhauser, Kaltacker die Sektion Mittelland-Romandie. Die beiden abtretenden Mitglieder, Franz Guillebeau und Markus Käppeli, wurden mit Applaus und einem Geschenk durch den Präsidenten für ihre wertvolle Arbeit verdankt.

Fragen & Kontakt: Stefan Müller, Geschäftsführer Suisseporcs stefan.mueller@suisseporcs.ch Tel. direkt: 041 462 65 91