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Forderung nach Stabilisierung des Schweinefleischmarktes

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Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 07. Mai 2026

Forderung nach Stabilisierung des Schweinefleischmarktes

Besorgt über die aktuelle Krise ruft der Vorstand des Schweizer Bauernverbandes (SBV) den Schweinesektor dazu auf, wirksame Massnahmen zu ergreifen, um die Stabilität und das Gleichgewicht des Schweinefleischmarktes mittelfristig und langfristig zu sichern.

Die Lage auf dem Schweinefleischmarkt ist von einer neuen Krise und unter Druck stehenden Preisen geprägt. Über kurzfristige Entlastungsmaßnahmen hinaus ist es wichtig, den Markt mittelfristig und langfristig so weit wie möglich zu stabilisieren.

Der Rückgang des Konsums, aber auch die Produktivitätssteigerungen erfordern, dass die Produktion an die Bedürfnisse des Marktes angepasst wird, um kostendeckende Preise zu ermöglichen. Der Vorstand des SBV fordert daher die Branche auf, wirksame Massnahmen zu ergreifen, um die Stabilität und das Gleichgewicht des Schwei-nefleischmarktes zu gewährleisten.

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