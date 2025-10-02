SCHIESSER GmbH

Jubiläumsfeier in Stuttgart -150 Jahre SCHIESSER

Stuttgart (ots)

SCHIESSER hat am 1. Oktober sein 150-jähriges Jubiläum in den Wagenhallen Stuttgart gefeiert. Durch das Programm führte Moderatorin Annika Lau. Der Abend verband Geschichte, Kreativität und Community und setzte ein klares Zeichen für die Zukunft der Marke.

"150 Jahre sind ein Meilenstein. SCHIESSER ist für viele Menschen ein Stück Zuhause und Familie. Wir schauen mit Stolz zurück und gehen mit viel Energie nach vorn", sagte Sonja Balodis, CEO von SCHIESSER, auf der Bühne. "Mut, Qualität und Innovationsgeist prägen uns seit 1875 und werden auch die nächsten Kapitel bestimmen."

Ein Höhepunkt des Abends war die Ausstellung zum großen SCHIESSER Fotowettbewerb. Aus zahlreichen Einreichungen wählte die Jury die 15 besten Arbeiten für die Ausstellung aus. Vor Ort wurden drei Gewinnerinnen und Gewinner ausgezeichnet. Die Jury bestand aus Alexandra von Rehlingen, Sophie Grützner und Claudia Midolo. Im Anschluss startete der Verkauf ausgewählter Exponate. Einzelarbeiten wurden für 500 Euro, Serien für 700 Euro angeboten. Die Erlöse kommen einem sozialen Zweck zugute.

Zu den Gästen zählten langjährige Partnerinnen und Partner, Freundinnen und Freunde des Hauses sowie prominente Persönlichkeiten. Unter anderem waren anwesend:

Bettina Zimmermann (Schauspielerin), Clemens Schick (Schauspieler), Frauke Ludowig (TV Moderatorin), Franziska Knuppe (Model und Moderatorin), Alena Gerber (Model und Moderatorin), Marco Schreyl (Radio und Fernsehmoderator), Daniela Djokic (Model und GNTM Gewinnerin), Samuel Dohmen (Model und Influencer), Tamas Detrich (Intendant des Stuttgarter Balletts) und Nina Moghaddam (Moderatorin).

Nach dem offiziellen Teil lud SCHIESSER zum Austausch an der Ausstellung, zum Flying Buffet und zur Feier mit Musik ein.

Die Bilder des Abends: https://www.picdrop.com/streetstyleshooters/QnAo6ZBFhg

Über SCHIESSER

SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität, Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen, Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und qualitätsorientierter Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte der Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die den Menschen nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.

Für weitere Informationen: www.schiesser.com