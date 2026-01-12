Fokus-Ausstellung: Hans Fischli (1909–1989)

Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Der Schweizer Künstler, Architekt und Bauhausschüler Hans Fischli (1909–1989) steht im Zentrum einer thematischen Präsentation im Rahmen der Dauerausstellung Kosmos Klee vom 24. Januar bis 3. Mai 2026 im Zentrum Paul Klee. Ausgehend von einer Serie zarter Papierarbeiten sowie von drei Architekturprojekten aus den bewegten 1930er- und 1940er-Jahren nimmt die Fokus-Ausstellung Fischlis Frühwerk in den Blick. Einige der ausgestellten Zeichnungen sind während einer dreimonatigen Haftstrafe im Bezirksgefängnis Meilen entstanden.

Zudem wurde die Sammlungshängung in der Dauerausstellung Kosmos Klee Ende 2025 erneuert. Das Publikum kann so neue Aspekte des Werks von Paul Klee und einen weiteren Teil der einzigartigen Sammlung des Zentrum Paul Klee entdecken.

