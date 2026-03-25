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Medienmitteilung: Reiseinteresse mit Twerenbold Reisen Gruppe gross

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Reiseinteresse mit Twerenbold Reisen Gruppe gross

Die Twerenbold Reisen Gruppe brachte ihren Reisekosmos am Ferienfest entdeckungsfreudigen Gästen näher. Der Twerenbold-Hauptsitz in Baden-Rütihof verwandelte sich vom 19. bis 21. März 2026 in ein Messeareal. Neben vielfältiger Reiseinspiration aus erster Hand bot das diesjährige Ferienfest wie gewohnt Begegnungen unter Gleichgesinnten, Unterhaltung und Kulinarik.

Zum Start in den Reisfrühling werden die Twerenbold-Bushallen und ihre Umgebung in Baden-Rütihof jeweils für drei Tage zur lebendigen Bühne des Ferienfestes. Dieses markiert für die Twerenbold Reisen Gruppe ein jährliches Highlight kurz vor Saisonbeginn. Das Familienunternehmen setzt neben High Tech auch auf High Touch: Alle Marken der Twerenbold Reisen Gruppe pflegen am Ferienfest in persönlichem Rahmen den Austausch mit langjährigen Kundinnen und Kunden und Reiseinteressierten. Der direkte Dialog steht im Mittelpunkt. Die diesjährige Ausgabe lockte vom 19. bis 21. März 2026 fast 3000 Besuchende an. Twerenbold-Busse brachten die Gäste komfortabel aus verschiedenen Regionen der Deutschschweiz zum Fest der Reiseträume.

Kontaktpflege im Fokus

«Der persönliche Kontakt und die Nähe zu den Gästen prägt die Kultur in unserem Familienunternehmen seit den Anfängen im Jahr 1895. Das Ferienfest gehört zu den festen Bestandteilen unseres Jahreskalenders und bietet einen geeigneten Rahmen für den Austausch mit unseren Gästen, Interessierten und unserer langjährigen Kundschaft. Es trägt dazu bei, bestehende Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen. Es ist für uns ein wichtiger Gradmesser», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. «Unsere Gäste wählen die Reiseziele derzeit bedachter. Der Wunsch zu reisen, bleibt weiterhin gross und sie wissen, dass sie uns vertrauen können», resümiert Karim Twerenbold.

Spezialisten für Themenreisen

Die Angebotspalette der Twerenbold Reisen Gruppe präsentierte sich an den Messeständen in ihrer ganzen Vielfalt. Die Gäste erhielten Inspiration für Bus-, Musik- und Veloreisen mit Twerenbold Reisen, Flussreisen mit Excellence Cruises, Kreuzfahrten auf den Weltmeeren mit dem Reisebüro Mittelthurgau, Erlebnisreisen mit Vögele Reisen und Wanderferien mit Imbach Reisen. Auch das eigene Badener Reisebüro Twerenbold Reisewelt war mit einem eigenen Stand präsent.

Besonders im Fokus standen dieses Jahr zwei Jubiläen: Die Veloreisen von Twerenbold Reisen entwickeln sich seit 15 Jahren dynamisch weiter. 2026 erweitern erstmals Reisen mit E-Gravelbikes die Angebotspalette. Auch Excellence jubiliert 2026. Vor 20 Jahren ging die Schweizer Familienreederei mit dem ersten eigenen Flussschiff MS Excellence auf dem Rhein pionierhaft auf Kurs. Heute wartet Excellence Cruises mit zehn kleinen Grandhotels und einem einzigartig vielseitigen Angebot an Themenreisen auf Europas schönsten Flüssen auf.

In drei Kinos standen während des Ferienfests täglich bis zu 24 halbstündige Präsentationen auf dem Programm. Reiseleiterinnen und Reiseleiter, Guides oder Chauffeure sowie Fachexpertinnen und -experten stellten Destinationen vor, zu denen sie eine besondere, persönliche Verbindung haben. Einige stammen aus den jeweiligen Ländern, andere haben sich wissenschaftlich oder journalistisch damit befasst oder sind ausgewiesene Fachpersonen in Bereichen wie dem Weinbau. Die Gastregionen Sardinien und Nordfriesland entführten die Gäste in eindrückliche maritime Landschaften: in türkisblaue Mittelmeerbuchten und in die Weite des Wattenmeers. Das Gastland Estland präsentierte sich facettenreich – von der märchenhaften Altstadt von Tallinn über stille Moorlandschaften bis hin zu Kurorten und den weiten Stränden an der Ostsee.

Unterhaltung und Schnupperfahrten

Auf der grossen Ferienfest-Bühne blickte Ex-Radprofi und Moderator Franco Marvulli im Gespräch mit Karim Twerenbold auf Highlights und Neuheiten im Reisejahr 2026 voraus und Sängerin Valentina Mey sorgte mit Pop, R&B und Jazz für Stimmung. Bei frühlingshaften Temperaturen konnten die Gäste die neuesten Elektro-Mietvelos von Twerenbold testen und auf kurzen Rundfahrten im modernen Königsklasse-Luxusbus oder in einem legendären Saurer-Oldtimer echte Reiseluft schnuppern.

Über die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente. Sie sind dabei per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss unterwegs. Das Unternehmen weist 350 Vollzeitstellen aus. Zur Twerenbold Reisen Gruppe gehören folgende Veranstalter: der Spezialist für Bus-, Musik- und Veloreisen Twerenbold Reisen, Excellence Cruises – Reisebüro Mittelthurgau als führender Anbieter von Flussreisen und Kreuzfahrten, Imbach Reisen als Experte für Wanderferien und Vögele Reisen, der Spezialist für Erlebnisreisen. Über 70 eigene Reisebusse, zehn Excellence-Flussschiffe sowie die Motoryacht Excellence Nera zählen zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das im Jahr 1895 in Baden gegründete Familienunternehmen gehört zu den ältesten noch inhabergeführten KMU im Tourismus in der Schweiz.

Informationen für die Medien

Medienstelle Twerenbold Reisen Gruppe c/o Panta Rhei PR, Weinbergstrasse 81, 8006 Zürich Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch T 044 365 20 20