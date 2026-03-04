LID Pressecorner

In die Zürcher Weinwelt eintauchen

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer aus dem Kanton Zürich öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Die Weinbauregion Zürich ist unterteilt in die vier Regionen Zürichsee, Limmattal, Zürcher Unterland und Zürcher Weinland. Mit seiner Rebfläche von 613 Hektaren ist der Kanton der grösste Deutschschweizer Weinbaukanton und bietet die grösste Rebsortenvielfalt der Schweiz: rund 115 verschiedene Varietäten sind hier heimisch. Wer will da noch in die Ferne schweifen?

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die grosse Vielfalt der Zürcher Weine kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Reben oder einer Kellerführung aufschluss- reiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten in der Weinbauregion Zürich momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37