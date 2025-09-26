PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Green Care stärken – Neue Perspektiven für Landwirtschaft und Gesellschaft

Lindau, September 2025 – Die Nationalräte Raphael Mahaim und Alois Huber haben in der Herbstsession ein Postulat eingereicht, das den Bundesrat beauftragt, eine nationale Strategie zur Förderung von Green Care in der Schweizer Landwirtschaft zu entwickeln.

Green Care bezeichnet betreuende, pflegende und therapeutische Angebote im landwirtschaftlichen und naturnahen Umfeld. Ziel des Postulats ist es, dieses Potenzial gezielt zu fördern und besser in bestehende soziale und gesundheitspolitische Strukturen zu integrieren.

Die zentralen Forderungen des Postulats:

  • Bessere Sichtbarkeit und Vernetzung von Anbietern und Nachfragenden
  • Finanzielle Sicherheit und faire Entschädigung für landwirtschaftliche Betriebe
  • Anerkennung durch Sozialversicherungen wie IV, AHV und Krankenkassen
  • Aufbau einer zentralen Beratungsstelle für Green Care-Angebote
  • Entwicklung schweizweiter Ausbildungsgänge in allen Landessprachen

„Green Care kann einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des Pflegesystems leisten und gleichzeitig neue Einkommensperspektiven für die Landwirtschaft schaffen“, betonen die Initianten. Besonders in Zeiten des demografischen Wandels und steigender Nachfrage nach Betreuungsangeboten sei es entscheidend, innovative und nachhaltige Lösungen zu fördern.

Das Postulat fordert den Bundesrat auf, in einem Bericht konkrete Massnahmen vorzuschlagen, wie Green Care strukturell und finanziell gestärkt werden kann.

Kontakt für Rückfragen:

