In die Weinwelt der Zentralschweiz eintauchen

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer aus der Zentralschweiz öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Luzern und die übrigen Zentralschweizer Kantone gehören zwar flächenmässig zu den kleinen Rebbaukantonen, die Weine gelten jedoch als qualitativ hochstehende Spezialitäten. Die Rebfläche der Zentralschweizer Weinanbaugebiete beträgt insgesamt rund 100 Hektaren und wurde in den letzten Jahren stetig vergrössert. Das Klima ist allgemein mild und oft vom Föhn beeinflusst, die Böden von unterschiedlicher Beschaffenheit und variieren von Region zu Region, manchmal sogar innerhalb weniger Meter.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die Vielfalt der Weine aus der Zentralschweiz kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Reben oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

