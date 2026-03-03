LID Pressecorner

In die Thurgauer Weinwelt eintauchen

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer aus dem Kanton Thurgau öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Der Kanton Thurgau hat eine Rebfläche von rund 250 Hektaren aufzuweisen. Das milde und ausgeglichene Klima ist dem Bodensee und dem Rhein zu verdanken. Die Reben stehen auf unterschiedlichen Bodenstrukturen; von sandig-lehmig, teilweise mit Kalkeinschüssen, bis hin zu tiefgründigen Möraneböden. Die Weissweine sind oft aromatisch. Bei den Roten, hauptsächlich Pinot Noir, reicht die Palette von fruchtbetonten Alltagsweinen bis zu strukturierten Barrique-Weinen.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die Vielfalt der Thurgauer Weine kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Rebberge oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37