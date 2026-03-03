LID Pressecorner

In die Bündner Weinwelt eintauchen

Ein Dokument

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

In die Bündner Weinwelt eintauchen

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer aus der Bündner Herrschaft und dem Bündner Rheintal öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Winzerinnen und Winzer aus der Bündner Herrschaft und dem Bündner Rheintal öffnen an diesen Tagen die Türen ihrer Weinkeller. Der Anlass ist die perfekte Gelegenheit, die eigene Weinheimat vertieft zu erkunden.

Das «Burgund der Schweiz»

Die Rebfläche von Graubünden Wein umfasst rund 420 Hektaren. Gemessen an der Fläche des gesamten Kantons ist das relativ bescheiden. Die erstklassigen Weine geniessen jedoch weit über die Kantonsgrenzen hinaus hohes Ansehen. Begünstigt durch das milde Klima, das der Föhn mit sich bringt, reifen die Trauben in den Bündner Rebbergen unter idealen Bedingungen. In Kombination mit den kalkreichen Schieferböden und der Expertise der herausragenden Weinbaubetriebe entstehen hier Jahr für Jahr Weine von aussergewöhnlicher Qualität und einige der besten Tropfen des Landes. Dank der ausgezeichneten Pinot Noir-Weine wird die Bündner Herrschaft gerne als Burgund der Schweiz bezeichnet. Nichtsdestotrotz ist der Rebsortenspiegel vielseitig. Neben diversen internationalen Rebsorten wird mit dem Completer auch eine antike Weissweinsorte angebaut. Die Winzerinnen und Winzer der Bündner Herrschaft setzen auf einen ausgeprägt naturnahen und umweltschonenden Weinbau. Als Resultat gibt es gehaltvolle Tropfen mit besonderer alpinen Frische.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die Vielfalt dieser Weine kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Reben oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Sich auf diese Weine einzulassen, ist eine überraschende und lohnende Reise. Hier wird ein spannendes Mosaik der Möglichkeiten und Innovationen geboten. Das Qualitätsniveau ist sehr hoch und zahlreiche Tropfen erreichen internationales Niveau. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37