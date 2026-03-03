LID Pressecorner

Rund 240 Weinbaubetriebe öffnen ihre Türen

Ein Dokument

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

Rund 240 Weinbaubetriebe öffnen ihre Türen

Vom 1. bis 3. Mai 2026 stehen die «Offenen Weinkeller» ganz im Zeichen der Weinvielfalt. Rund 240 Weinbaubetriebe aus der Deutschschweiz öffnen ihre Türen und laden dazu ein, die faszinierende Welt des Weinbaus hautnah zu erleben. Alle Interessierten können an diesen Tagen in zahlreichen Betrieben Weindegustationen, Kellerführungen, Rebberg-Rundgänge und lokale Spezialitäten geniessen.

Der Branchenverband Deutschschweizer Wein lädt zu den «Offenen Weinkellern» ein. Dabei werden authentische Einblicke in den Alltag der Weinproduzentinnen und -produzenten geboten. Bei Degustationen, Kellerführungen oder Rundgängen durch die Rebberge erfahren Gäste Wissenswertes über Anbau, Weinproduktion sowie aktuelle Entwicklungen im Weinbau. Der persönliche Austausch steht dabei im Mittelpunkt.

Wein mit allen Sinnen erleben

Die «Offenen Weinkeller» sind mehr als eine Degustation. Sie verbinden Handwerk, Landschaft und Genuss zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Viele Betriebe ergänzen ihr Angebot mit regionalen Spezialitäten und schaffen damit eine genussvolle Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Die Deutschschweiz ist die drittgrösste Weinbauregion der Schweiz und zeichnet sich durch eine grosse Sortenvielfalt, innovative Betriebe und ein konstant hohes Qualitätsniveau aus. Die «Offenen Weinkeller» bieten die ideale Gelegenheit, diese Vielfalt gebündelt zu entdecken – sei es in der eigenen Region oder auf einer genussvollen Entdeckungstour durch mehrere Weinbaugebiete.

Eine feste Grösse im Veranstaltungskalender

Seit ihren Anfängen rund um den 1. Mai hat sich die Veranstaltung zu einem etablierten Anlass in der Deutschschweizer Weinwelt entwickelt. Jahr für Jahr nutzen zahlreiche Weininteressierte die Möglichkeit, direkt mit den Produzentinnen und Produzenten ins Gespräch zu kommen und neue Lieblingsweine zu entdecken.

Organisiert werden die «Offenen Weinkeller 2026» vom Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW). Die Öffnungszeiten und Programme der einzelnen Betriebe variieren. Sämtliche Informationen sind unter deutschschweizerwein.ch abrufbar.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37