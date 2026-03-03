LID Pressecorner

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

In die Weinwelt rund um den Bieler- und Thunersee eintauchen

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer rund um den Bieler- und Thunersee öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden.

Am Bielersee wird eine Fläche von rund 220 Hektaren mit Reben bewirtschaftet. Dazu zählen die Südosthänge des Bielersees sowie die Rebberge der St. Petersinsel und der Weinbaugemeinden im Jolimont-Gebiet. Der trockene, steinige Südosthang des Bielersees ist durch Kalk geprägt. In der Gegend um Erlach und auf der St. Petersinsel herrschen Molasseböden. Die Reben profitieren vom Wärmespeichereffekt des Sees und von den mikroklimatischen Vorteilen der Terrassierung. Auch am Thunersee profitieren die einzigartigen Rebberge von steilen Hängen, unterschiedlichen Böden und einem ausgleichenden Seeklima. So entstehen rund um den Thunersee authentische Weine mit kleinen, feinen und innovativen Sorten. Das Bewusstsein für Natur und deren Einzigartigkeit spiegelt sich auch im Wein unverkennbar wider.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die Vielfalt der Weine rund um den Bieler- und Thunersee kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer anlässlich einer Degustation aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37