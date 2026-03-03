LID Pressecorner

In die Weinwelt von Basel und Solothurn eintauchen

Medienmitteilung «Offene Weinkeller 2026»

Vom 1. Mai bis 3. Mai 2026 wird zu den «Offenen Weinkellern» eingeladen. Winzerinnen und Winzer aus Basel-Solothurn öffnen ihre Türen, um den Gästen mit Weindegustationen, Kellerführungen und Rundgängen durch die Weinberge ihr Handwerk näherzubringen.

Wein ist Kultur und Geschichte, Terroir und Herkunft, Genuss und Geselligkeit. Kurzum: Weine sind etwas Besonderes. All diese Facetten können vom 1. Mai bis 3. Mai anlässlich der «Offenen Weinkeller» kennengelernt werden. Die Weinbauregion Basel-Solothurn umfasst die Weinbaugebiete der Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn, sowie einige Hektaren im grenznahen Ausland. Der Reb- und Weinbau ist in der Nordwestschweiz schon lange verwurzelt. Heute beträgt seine Gesamtfläche 136 Hektaren, die praktisch jährlich an Rebfläche dazu gewinnt.

Ein genussvolles Gesamterlebnis

Die Vielfalt der Weine aus der Region Basel-Solothurn kann an den «Offenen Weinkellern» erlebt werden. So geben die Winzerinnen und Winzer auf einem Rundgang durch die Reben oder einer Kellerführung aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit. Die Gäste erfahren, was ein Önologe nach der Weinlese und dem Keltern macht oder welche Traubensorten momentan besonders angesagt sind. Auf zahlreichen Weingütern werden in stimmigem Ambiente neben gehaltvollen Tropfen auch lokale Speisen wie Käse oder Grillspezialitäten angeboten.

Die Öffnungsdaten und -zeiten der teilnehmenden Betriebe variieren. Unter deutschschweizerwein.ch sind sämtliche Informationen zu finden.

Kampagnenleitung Jürg Loser, offeneweinkeller@deutschschweizerwein.ch, 071 552 13 37