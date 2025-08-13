RTLZWEI

Thorsten Braun wird Geschäftsführer von RTLZWEI

München (ots)

Neuer Geschäftsführer und CEO von RTLZWEI wird Thorsten Braun. Er übernimmt die Aufgabe zum Jahresende 2025. Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.

Der 53-Jährige kommt von RTL Deutschland, wo er zuletzt Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer war. Nicole Glatzmaier bleibt als CFO/COO Teil der Geschäftsführung neben Thorsten Braun.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung RTLZWEI: "Thorsten ist ein kreativer und mutiger Stratege, wenn es darum geht, Inhalte und Marken zu den Menschen zu bringen - auf allen Wegen, die ein digitales Medienhaus heute bedienen muss. Damit passt er perfekt zu RTLZWEI."

Thorsten Braun: "RTLZWEI verfügt über ein einzigartiges inhaltliches Profil, starke Programmmarken und erreicht relevante Zielgruppen über alle Plattformen hinweg. Dieses Marken- und Gestaltungspotenzial unternehmerisch weiterzuentwickeln ist eine spannende Aufgabe. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem RTLZWEI-Team neue Wachstumsimpulse und innovative Inhalte zu entwickeln und RTLZWEI wirtschaftlich mutig und erfolgreich in die Zukunft zu führen."

Als Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer bei RTL Deutschland verantwortete Thorsten Braun ab Januar 2024 die gesamte Markenstrategie und -entwicklung von RTL Deutschland, alle Marketing-Aktivitäten, sowie das Lizenz- und Merchandisinggeschäft. Zuvor war er Geschäftsführer von SUPER RTL und Chief Consumer Products Officer von RTL Deutschland. Von 2013 bis 2020 war Braun Sender- und Vermarktungschef bei der Walt Disney Company in München, nach Stationen bei Publicis Media und Paramount.