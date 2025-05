Fürstentum Liechtenstein

Kleinstaatenspiele Andorra 2025

Vaduz (ots)

Vom 25. bis zum 28. Mai besuchte Hubert Büchel, Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport, die Kleinstaatenspiele 2025 in Andorra. Das Sportevent war von zwei hochrangig besetzten Konferenzen umrahmt.

Treffen der Sportminister der Kleinstaaten

Die Sportminister befassten sich mit zwei Themenkomplexen. Einerseits, diskutierten die Konferenzteilnehmenden wie Sport in einem sicheren und gesunden Rahmen betrieben werden kann. Anderseits befassten sich die Ministerinnen und Minister, wie der Zugang zu Sport für alle sichergestellt werden kann, sei dies für beeinträchtigte oder wirtschaftlich benachteiligte Menschen. Der Austausch der vielfältigen Strategien der Länder gab einen guten Einblick und eröffnete die Möglichkeit zum Vergleich. "Es war interessant zu hören, welche Lösungsansätze die anderen Kleinstaaten heranziehen, die vielfach den unseren sehr ähnlich sind, aber auch, dass zum Teil aufgrund der völlig anderen Voraussetzungen unkonventionelle Wege eingeschlagen werden", zog Sportminister Hubert Büchel ein positives Fazit.

Treffen der Staats- und Regierungschefs der Kleinstaaten

Hubert Büchel, Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport, nahm in Vertretung von Regierungschefin Brigitte Haas auch am Treffen der Staats- und Regierungschefs teil. An der Konferenz diskutierten die Delegationen das Thema der Widerstandsfähigkeit von Kleinstaaten im Lichte globaler Herausforderungen. Minister Hubert Büchel unterstrich in seinen Ausführungen die besondere Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit, Multilateralismus, demokratischen Strukturen sowie Freihandel als Grundlage dafür, dass Kleinstaaten erfolgreich sein können: "Die Entwicklung zu einer Weltordnung, in der zunehmend die Macht des Stärkeren als legitime Handlungsmaxime angesehen wird, setzt gerade den Kleinstaaten zu. Das Prinzip 'ein Staat, eine Stimme' muss weiterhin in internationalen Organisationen respektiert und auch verteidigt werden." Es herrschte Einigkeit, dass sich die Kleinstaaten zu Wahrnehmung ihrer Interessen bestmöglich abstimmen und ihre Kräfte verstärkt bündeln sollten.

Eröffnungsfeier, Besuch im Teamhotel und Wettkämpfe

Neben den hochrangigen Treffen besuchte Sportminister Hubert Büchel das Team Liechtenstein in seiner Unterkunft und wohnte anschliessend der eindrucksvollen Eröffnungsfeier bei. Zudem verfolgte er Wettkämpfe in den Disziplinen Tennis, Schiessen, Judo, Beachvolleyball, Schwimmen, Karate und Rugby. Anlässlich der Medaillenzeremonie kam Minister Hubert Büchel die besondere Ehre zuteil, Leonie Mautz die Goldmedaille umzuhängen.

Minister Hubert Büchel konnte sich persönlich davon überzeugen, dass die 20. Kleinstaatenspiele in Andorra ausgezeichnet organisiert waren und die Athletinnen und Athleten von Team Liechtenstein durch die Coaches, das Medical Team und das Liechtenstein Olympic Committee vorbildlich betreut wurden. "Dank der hervorragenden Arbeit aller Beteiligten ist es gelungen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die grossartige sportliche Leistungen ermöglicht haben", zeigte sich Minister Hubert Büchel voll des Lobes.